Playoff del campionato EFL, calendario, punteggi: Huddersfield Town, Nottingham Forest si incontreranno in finale

Il premio più ricco dello sport è allettante a portata di mano poiché due squadre sono ancora in piedi nel campionato EFL. O Huddersfield o Nottingham Forest possono unirsi a Fulham e Bournemouth nella Premier League della prossima stagione; la battaglia per sfuggire ai playoff è ormai a buon punto. Il primo posto in finale è stato ammonito con il Nottingham Forest che si è unito all’Huddersfield a Wembley il 29 maggio dopo una drammatica vittoria per 3-2 su rigore sui Blades.

Ecco il programma e gli ultimi aggiornamenti:

Programma delle semifinali

(Tutti gli orari USA/Est)

Venerdì 13 maggio

Luton Town 1, Huddersfield Town 1

Sabato 14 maggio

Sheffield United 1, Nottingham Forest 2

Lunedì 16 maggio

Huddersfield Town 1, Luton Town 0

Martedì 17 maggio

Nottingham Forest 1, Sheffield United 2 (3-2 ai rigori)

Finale

domenica 29 maggio

Nottingham Forest contro Huddersfield, da definire su ESPN+

La superba Samba sigilla la finale di Forest

Forest ha prenotato il suo posto contro l’Huddersfield con una vittoria di rigore sui Blades con Brice Samba l’eroe nonostante abbia buttato via un vantaggio di due gol. Gli ospiti hanno iniziato il più forte dei due con il portiere chiamato in azione nella fase iniziale per respingere Iliman Ndiaye negli scambi iniziali, mentre i padroni di casa sono stati colti in fallo da una squadra in trasferta motivata.

Tuttavia, sembrava essere finita dopo 19 minuti quando Johnson ha portato Forest in vantaggio con il suo 19esimo gol stagionale dopo essere stato battuto da Sam Surridge. La pressione sembrava arrivare all’allenatore Paul Heckingbottom sulla panchina dei Blades quando ha restituito la palla con interesse a Djed Spence che ha innescato una specie di rissa.

Poi è arrivato il momento decisivo a due minuti dall’inizio del secondo tempo. Ndiaye è entrato dietro la retroguardia del Forest, Sander Berge ha incrociato e Morgan Gibbs-White era a disposizione per girare la palla a casa. Non è stato fino a 15 minuti dal termine che la svolta è stata completa, tuttavia, con Ndiaye nuovamente coinvolto per rilasciare George Baldock con John Fleck in grado di convertire dalla sua palla per eguagliare il punteggio di 1-2 all’andata per confermare i tempi supplementari.

Wes Foderingham è stato chiamato in azione due volte durante i tempi supplementari per mantenere i Blades in campo mentre Samba era di nuovo attento a tenere fuori Ndiaye prima che il tiro di Joe Lolley andasse di poco a lato. Erano necessarie sanzioni per separare le due squadre e Forest ha tenuto i nervi saldi durante la notte poiché Oliver Norwood, Conor Hourihane e Gibbs-White sono stati i ragazzi autunnali per i Blades contro un’imponente Samba, ma anche Lolley non è riuscito a convertire. Samba ha fermato tre rigori da solo per guidare la sua squadra sull’orlo del ritorno in Premier League. Il Nottingham non gioca in prima divisione dal 2003-2004.

Ma la partita non è stata priva di polemiche post-partita con Heckingbottom che ha affermato che il giocatore di Sheffield Billy Sharp è stato attaccato dopo la partita durante l’invasione del campo dal giubilante pubblico di casa.

“È un assalto. Abbiamo visto uno dei nostri giocatori attaccato”, ha detto, secondo l’account Twitter ufficiale del club. “E’ rimbecillito, sanguinante, arrabbiato. Si risolverà.”

Il vantaggio sul campo di casa fa passare i Terrier

Il primo posto in finale è stato assicurato con Jordan Rhodes che ha sbloccato la situazione all’82° minuto per la vittoria per 1-0 (2-1 complessivamente) sul Luton Town. Sorba Thomas ha consegnato l’assist dopo essere stato introdotto in partita dopo il 61′. Ci sarà una leggera preoccupazione per la finale poiché Danny Ward ha dovuto essere ritirato prima del primo tempo, ma c’è tutto il tempo (quasi due settimane prima della finale) perché il capocannoniere del Terrier si riprenda.

Le cose erano pareggiate dopo l’andata, quando il gol iniziale di Daniel Sinani è stato annullato prima dell’intervallo da Sonny Bradley in una relazione tesa nel Bedfordshire. Il Luton stava inseguendo un posto nella massima serie che avrebbe coronato l’ascesa di otto anni dalla non lega alla Premier League, c’era da aspettarselo che Luton avrebbe mostrato i nervi all’inizio. Ma sono stati in grado di combattere con Huddersfield su entrambe le gambe fino a quando non hanno esaurito le forze alla fine della seconda tappa.

I Terrier pensavano di essere già in vantaggio quando Tom Lees ha colpito il fondo della rete, ma la sua occasione è stata annullata a causa di un fallo. Il predominio sul set era un segno di cose a venire. Ward è stato sostituito da Jordan Rhodes, che sa una cosa o due sul segnare nei grandi momenti. Dopo che Sorba Thomas è entrata in gioco, i Terrier sono stati in grado di creare più possibilità, il che ha portato al loro eventuale vincitore e un posto a Wembley. Martedì determinerà se il Nottingham Forest si unirà o se lo Sheffield United potrà tornare fuori casa.

Luton potrebbe essere uscito dai playoff, ma si spera che la loro corsa impressionante sia qualcosa su cui possono costruire la prossima stagione. Rispetto agli high rollers del campionato, spendere un misero $ 1,8 milioni per la loro squadra merita una pacca sulla spalla della squadra di reclutamento. Se il Luton può continuare a migliorare, potrebbe tornare ai playoff la prossima stagione con una squadra migliorata.

Per Huddersfield, sperano che Ward sia in forma per la finale. Se non lo è, Rhodes sarà pronto per il lavoro così come la loro difesa. Lee Nicholls ha effettuato sei parate nella gara di ritorno e considerata la forza degli attacchi che potrebbe affrontare, sarà chiamato di nuovo a Wembley.