Il miglior piumino per la neve lo trovi da Zara!

Con l'arrivo del freddo, tutti vogliamo essere al caldo ovunque andiamo. Se vi piace la montagna e lo sci, Zara ha il piumino più completo per l'occasione. È realizzato in materiali resistenti al freddo e in un bellissimo colore azzurro. Se amate sciare, potrete abbinarlo ai vostri pantaloni da sci bianchi.

Zara ha il piumino più completo per la neve

Lo si vorrà per la sua elevata resistenza, poiché questo piumino è realizzato con 90% di piumino e 10% di piuma e un potere di riempimento che consente un comfort termico a temperature fino a -20 °C per un'attività di snowboard/sci.

Potrete quindi indossarlo senza alcun problema o timore di raffreddarvi nei luoghi in cui vi recherete in questi mesi.

Si distingue soprattutto per il suo design in un mix di azzurro e colori forti e per la varietà di tessuti con cui è realizzato. Il tessuto è antivento e impermeabile fino a 15.000 mm di colonna d'acqua, con un doppio strato che combina un guscio esterno a una membrana per impedire la penetrazione di acqua e aria e garantire la traspirazione.

Design

È dotato di cuciture principali termosaldate che rafforzano il livello di protezione del capo contro neve e pioggia. E c'è di più perché è dotato di tecnologia RECCO per facilitare la ricerca da parte dei soccorritori in caso di incidente, valanga o smarrimento in un'area di difficile accesso.

In questo modo si ha un capo completo che si indossa in molte occasioni, soprattutto quando si parte per il fine settimana e si ha bisogno di uscire in montagna o sulla pista da sci se si ama lo sport bianco, ed è dotato di un colletto rialzato con cappuccio ripiegabile con zip.

Ha le maniche lunghe rifinite con polsino interno e foro per il pollice. È dotato di anelli per agganciare i guanti e di altri dettagli come la tasca interna per il cellulare e lo skipass, le tasche anteriori con fodera in pile e la chiusura con bottoni a pressione. Se lo si indossa sulla neve, è dotato anche di una gonna da neve interna rimovibile ed è uno dei piumini più completi del momento.

Il prezzo è di €169 e lo troverete in varie taglie: dalla XS alla XL. Scegliete la vostra taglia e godetevi questo fantastico capo che vi durerà per anni.

