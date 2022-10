Più del 75% del cibo pubblicizzato in TV non è salutare

Il Il 76,3% degli alimenti pubblicizzati in televisione sono “malsani” O cos’è lo stesso, tre annunci su quattro non soddisfano i criteri per profilo nutrizionale della Regione Europea dell’OMS essere considerato sano.

Lo studio ‘Qualità dei prodotti alimentari pubblicizzati in televisione prima e dopo il piano per migliorarne la composizione, 2017-2020’ condotto da ricercatori del Servizio di Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dell’Ospedale di Albacete e della Scuola Nazionale di Sanità Pubblica della Sanità L’Istituto Carlos III, edito dalla Gaceta Sanitaria, lancia questa affermazione che non vede mutamenti nelle abitudini pubblicitarie dopo i provvedimenti adottati dal ministero della Salute per la sua regolarizzazione.

La conclusione della ricerca svolta è chiara e sintetica: “Il profilo nutrizionale di cibi e bevande pubblicizzati in televisioneper lo più malsano, non è cambiato dopo l’attuazione del piano di riformulazione alimentare in Spagna“.

I risultati sono stati estratti analizzando 256 ore di trasmissione televisiva in due periodi (2017 e 2020), dove sono stati individuati 173 prodotti alimentari (78 nel 2017 e 95 nel 2020) e in cui cioccolatini e prodotti dolciari sono stati quelli pubblicizzati più frequentemente in entrambi gli anni di studio, con il 26,9% del totale nel 2017 e il 22,1% nel 2020.

Più del 30% della popolazione infantile è in sovrappeso

Come spiega lo studio, Un terzo della popolazione infantile spagnola in età scolare è in sovrappeso e circa il 10% è obesoche aumentano il rischio di sviluppare diabete di tipo 2, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa nell’infanzia e nella vita adulta.

Nel 2017 il Ministero della Salute ha firmato a accordo di collaborazione con l’industria alimentare per il miglioramento della composizione di alimenti e bevande, con l’impegno di ridurre in media del 10% zuccheri, grassi saturi e sale in un periodo di 3 anni e garantire che riduzioni e sostituzioni non aumentino il contenuto calorico.

Tale accordo è stato incarnato nelPiano di collaborazione per migliorare la composizione di alimenti e bevande e altre misure‘, che mira anche ad aumentare l’offerta di menu o pasti più sani fuori casa attraverso il ripristino sociale, il restauro moderno e i distributori automatici, e ridurre le disuguaglianze sanitarie nell’accesso a cibi sani.

Ma, secondo i ricercatori dietro questo studio, la principale lacuna del piano è che “esclude alcuni prodotti ampiamente pubblicizzati e consumati, come le cole, e che i suoi impegni poco ambiziosi potrebbero essere insufficienti per migliorare la classificazione dei prodotti in base a valori nutrizionali profili.

Insomma, secondo gli autori è necessario”Politiche che regolano la qualità nutrizionale e la pubblicità alimentare durante le ore dei bambiniper proteggere efficacemente i bambini esposizione a cibi e bevande malsane“. E una delle prime azioni è regolamentare la pubblicità alimentare a tutela dei bambini.