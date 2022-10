Più del 50% delle donne con covid persistente sviluppa disturbi mestruali

Covid persistente (o lungo covid nella letteratura inglese) causa disturbi mestruali in più di uno cinquanta% delle donne malate. Il unità covid persistente della Fundació Lluita Contra la Sida, situata nel Ospedale tedeschi Trias i Pujol (Can Ruti, a Badalona), ha iniziato questo mese a studia per conoscere il scopo di queste sequele nelle donne affette dalla malattia. UN 12,5% delle persone infette da covid-19 sviluppa covid persistente e, sebbene il numero di pazienti sia diminuito rispetto alla prima ondata, il gruppo di persone colpite in Catalogna continua a ricevere nuovi pazienti, oltre a occuparsi di coloro che lo hanno sviluppato nella prima ondata.

“La maggior parte dei nostri pazienti afferma di soffrire di disturbi mestruali, sia nel righello Quantità, perché hanno nessuna regola o cicli irregolari” fa notare l’internista Lourdes Mateo, coordinatore di questa unità covid persistente. il suo è il primo studio a riguardo ed è stato azionato dalla mano del Servizio di ginecologia di Can Ruti. Al momento stanno facendo studi ormonali, ecografia e con biopsie ai primi pazienti.

UN studio scozzese pubblicato di recente “Comunicazioni sulla natura” ha rimesso a fuoco scopo di covid persistente. La ricerca, a cui hanno partecipato quasi 100.000 persone, ha concluso che, tra sei e 18 mesi dopo l’infezione, uno su 20 pazienti (uno 5%) non si era ancora ripreso e il 42% si era ripreso solo parzialmente. Inoltre, secondo “The Washington Post”, lo studio mostra anche che le persone asintomatico hanno meno probabilità di subire gli effetti a lungo termine del covid e che il vaccinazione offre certe protezione di fronte al covid persistente.

Il dottor Mateu precisa, però, che tutti gli studi sul covid persistente, compreso questo scozzese, sono stati effettuati prima dell’arrivo di omicron, una variante più contagiosa, ma meno serio. Anche così, sottolinea il problema. “Il covid persistente è ancora un problema. Stiamo ancora ricevendo pazienti. I casi sono probabilmente diminuiti, ma non sono finiti” fa notare il dottor Mateu, il quale afferma che l’unità riceve anche pazienti da cui sono stati contagiati omicron e altri che lo erano vaccinato.

300.000 catalani

La maggior parte dei pazienti con a lieve covid-19 Si riprendono dopo due settimane. Tuttavia, c’è un 10% che continua ad avere sintomi, almeno tre mesi dopo. Da lì i medici li considerano malati di covid persistente: persone che, nonostante i test per il coronavirus siano già negativi e non ci siano resti del virus, continuare a manifestare sintomi come affaticamento, dispnea (o mancanza di respiro), dolore toracico e mal di testa, o cervello annebbiato.

circa pochi 300.000 catalani soffre di covid-19 persistente (12% della società). Il Col.lectiu d’Afectades Persistentes Covid-19 ha qualche 1.500 membri, secondo il suo portavoce, Silvia Soler. “Riceviamo ancora pazienti, persone che si sono sviluppate covid persistente dopo la seconda o terza infezione”, dice Soler. Anche così, il collettivo riceve meno persone rispetto alla prima ondata. “Quando abbiamo ricevuto di più è stato nelle prime tre ondate”, dice.

Più studi clinici

Secondo il dottor Mateu, la maggior parte di coloro che sviluppano covid persistente sono persone che hanno trascorso a covid lieve o moderato. “Nella nostra coorte, e ora abbiamo un migliaio di pazienti, il 70% da loro non ha richiesto il ricovero in ospedale”, sottolinea. Ricorda anche quello nessun trattamento (si curano solo i sintomi e si fa riabilitazione) per questa malattia che al momento non c’è cura.

Ecco perché è così importante continuare a fare test clinici. Questo mese l’unità di Can Ruti ha iniziato un altro studio clinico con plasmaferesi (pulizia al plasma). “Una delle nostre ipotesi è che ci sia sostanze infiammatorie nel sangue che causano lo sviluppo di covid persistente. Questa tecnica viene utilizzata in Germania, ma fino ad ora non c’erano studi clinici che lo dimostrassero o meno efficacia”, fa notare il dottore. Questo studio, in cui c’è molta speranza, può essere fatto grazie al Finanziamento Grifols.