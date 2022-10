Più comfort a casa con Kohler

Reinventa il tuo spazio personale programmando atmosfere su misura per te! I prodotti KOHLER Konnect® hanno il potere di trasformare l’anima del tuo bagno o della tua cucina mettendo in scena molteplici funzioni (suono, luce, acqua, ecc.) attivate tramite il controllo vocale integrato. Questi pezzi possono finalmente fare ciò che nessun altro può fare: creare un’esperienza unica come te.

La doccia suona mostrare

Personalizza la tua doccia programmando una routine unica! Combinando la doccia DTV+™ con KOHLER Konnect®, puoi regolare il suono, l’acqua, il vapore e l’illuminazione per regalarti un momento di relax personalizzato.

In totale vengono offerte undici esperienze immersive degne di una spa, tra cui getti massaggianti per rilassare i muscoli. Basta impostare le preferenze della doccia utilizzando lo smartphone, quindi attivarle utilizzando il comando vocale.

Specchio tecno

Più che un semplice accessorio per il bagno, lo specchio Verdera ha un sistema vocale integrato che ti consente di azionare i prodotti KOHLER Konnect® solo con il suono della tua voce, senza usare le mani!

Rispondendo verbalmente alle tue richieste, sarai in grado di regolare i livelli di luce, ottenere la luminosità ottimale per truccarti o acconciarti e persino scoprire le condizioni meteorologiche e del traffico o visualizzare il tuo calendario personale. Questo modello alto 33 pollici è disponibile in tre larghezze (24 pollici, 23 pollici o 40 pollici) tra cui scegliere in base alle proprie esigenze e allo spazio disponibile.

Rubinetto touchless e più intelligente

Ricevere l’aiuto di un assistente personale di cucina è conveniente! Questo è un po’ il ruolo svolto dal rubinetto Sensate®. In combinazione con il KOHLER Konnect®, esegue alcune attività come misurare le quantità di acqua o personalizzare il riempimento di alcuni oggetti da cucina di uso frequente.

Basta un solo comando vocale per attivarlo! Prevede inoltre due diversi getti per facilitare le attività quotidiane (un getto normale e l’altro per spazzare gli articoli più sporchi). Grazie al suo sensore contactless, può essere aperto senza usare le mani. Un’ottima soluzione per cucinare a mani libere! Quattro finiture (cromo lucido, acciaio inossidabile vibrante, bronzo lucidato a olio e nero opaco) sono disponibili a seconda del gusto.

Natiche calde!

I servizi igienici domestici di oggi trascendono la loro funzione pratica per fornire un’esperienza superiore. Questo copriwater riscaldato PureWarmth rispecchia alla perfezione questo cambiamento: dall’applicazione Kohler Purewarmth installata sul proprio smartphone, è possibile variare la temperatura del sedile (bassa, media, alta) per aumentarne il comfort.

Non è tutto: il sedile ha una luce notturna a LED integrata che può essere regolata (tre livelli di luminosità e otto colori) dall’app per creare l’atmosfera in bagno!