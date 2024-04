Pilar Rubio ha le idee chiare: questo è il costume da bagno nero che sarà di tendenza quest’estate

Il costume nero alla moda indossato da Pilar Rubio

Selmark è un marchio noto per la sua gamma di biancheria intima di alta qualità, che si distingue per design ed eleganza. Come molte altre case di moda, di tanto in tanto collaborano con famose personalità, come nel caso della collaborazione con Pilar Rubio, che presenta il costume da bagno nero di tendenza per quest'estate.

Questo costume da bagno Musha Cay di Pilar Rubio è uno dei più accattivanti della collaborazione con la presentatrice e moglie del calciatore Sergio Ramos.

Il costume da bagno nero di Pilar Rubio

Di seguito presentiamo uno dei capi della nuova collezione estiva pensata appositamente dalla presentatrice per Selmark. Questo costume da bagno Musha Cay si distingue per il suo stile bandeau asimmetrico, con un sostegno interno e senza ferretti.

È un modello audace che si abbina perfettamente con il colore nero, il che lo rende ideale sia per andare in spiaggia che per partecipare a eventi formali. Se a questo aggiungiamo i dettagli in oro, otteniamo un abbinamento elegante e sofisticato. Ti sentirai splendida con il tuo look.

Brilla con l'abbigliamento estivo di Pilar Rubio!

Nonostante siamo appena all'inizio della primavera, è impossibile ignorare le tendenze che emergeranno nella prossima stagione. Vedendo molti personaggi famosi, come Pilar Rubio, che indossano alcuni dei modelli che saranno di moda nel 2024, è difficile resistere alla tentazione di aspettare fino ad aprile o maggio per acquistare i tuoi bikini.

Se hai già visto Pilar Rubio approfittando della semifinale del programma “El Desafío” per mostrare al mondo il suo costume da bagno Musha Cay, non aspettare oltre e assicurati di averlo nel tuo guardaroba per questa stagione.

Colori e taglie per il costume nero alla moda

Il costume da bagno Musha Cay di Pilar Rubio è disponibile solo in colore nero. Tuttavia, puoi scegliere tra quattro taglie disponibili sul sito ufficiale di Selmark Lingerie.

Le taglie disponibili sono 85B, 90B, 95B e 100B. Confronta questo costume da bagno con altri che hai a casa o semplicemente scegli la tua taglia abituale. Se non è la corretta, puoi cambiarla.

Quali sono i materiali di questo costume da bagno?

Secondo il produttore, è composto da una miscela esclusiva di 75% poliammide, 21% elastan e 4% poliestere. Gli accorgimenti di base per la sua cura sono i tipici di qualsiasi costume da bagno, e consistono nel lavarlo a mano dopo ogni uso per eliminare il cloro e il sale dal mare o dalla piscina. Usa un detersivo per capi delicati, sapone neutro e acqua fredda, e asciugalo all'aria aperta all'ombra, sempre al contrario.

Qual è il prezzo del costume da bagno nero indossato da Pilar Rubio?

Il costume da bagno Musha Cay di Pilar Rubio ha un prezzo di 151,95 euro. Essendo un pezzo di design e estremamente confortevole, ideato e portato da una delle personalità spagnole più riconosciute a livello internazionale, è un prezzo totalmente in linea con la qualità del prodotto.

Spedizioni, cambi e resi di Selmark

I tempi di consegna di Selmark sono di 24/72 ore lavorative in Spagna e Portogallo. Nel caso in cui paghi con bonifico bancario, ricorda che la spedizione potrebbe quindi richiedere un po' di più, fino a cinque giorni lavorativi.

Riguardo alle restituzioni o ai cambi, hai un periodo massimo di 30 giorni naturali dalla data di ricezione dell'ordine per richiederli. Ovviamente, il prodotto deve essere in ottime condizioni.

Il processo di rimborso avverrà nello stesso modo in cui hai effettuato l'acquisto, entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti restituiti. Dovrai avere un po' di pazienza.

Non perdere l'occasione di indossare il costume da bagno di Pilar Rubio! Attirerai tutti gli sguardi e sarai l'argomento di conversazione di tutti.