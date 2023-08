Pikolinos non si ferma con i suoi sconti: le 3 scarpe da ginnastica che devi acquistare

Le scarpe da ginnastica sono il trend della stagione, e nei saldi estivi di Pikolinos abbiamo individuato diverse opzioni che hanno un ottimo prezzo e valorizzano qualsiasi look al massimo. Comode, stilose ed eleganti allo stesso tempo, risolveranno tutti i tuoi problemi di stile perché sono molto facili da abbinare. Le scarpe da ginnastica che sicuramente diventeranno le tue preferite, indipendentemente dalla tua età e dal tuo stile di abbigliamento.

Scarpe da ginnastica dei saldi di Pikolinos

Uno dei modelli sportivi più eleganti del marchio, con una trama traforata e di colore blu. Hanno una chiusura con lacci e sono ideali per dare un tocco molto chic a qualsiasi look. Sono realizzate al 100% in pelle naturale e la soletta imbottita offre il massimo comfort grazie alla tecnologia Arch Support.

Il denim è una delle tendenze più virali della stagione, quindi quest’estate puoi abbinare le scarpe da ginnastica a un vestito o a un completo con top e gonna di jeans. Lo stile perfetto per un’uscita informale. Adesso costano 71,97 euro, con uno sconto del 40%.

Puoi anche approfittare dei saldi estivi di Pikolinos per prendere queste scarpe da ginnastica con pelle traforata e figure a forma di cerchio. Hanno un design molto speciale, che conferisce un’aria originale e divertente a qualsiasi stile. Sono molto comode grazie alla soletta imbottita e abbinarle è facilissimo.

Si adattano alle donne di tutte le età e di tutti gli stili. Per un look informale e casual, puoi abbinarle a un paio di pantaloni di cotone bianchi e una maglietta o un top. Puoi anche scegliere una camicia e un paio di bermuda in tessuto fluido se vuoi apparire un po’ più curata. Con uno sconto del 30%, sono disponibili a 76,96€.

E, infine, vogliamo mostrarti le scarpe da ginnastica dallo stile più sportivo dei saldi di Pikolinos. Gli esperti di moda amano le tonalità pastello, che questa stagione sono diventate le grandi protagoniste delle collezioni. La soletta interna è realizzata con un 85% di materiale riciclato e offre il massimo comfort nell’arco e nel tallone grazie alla tecnologia Arch Support.

Hanno un supporto extra imbottito e danno un’atmosfera molto romantica al look. Per mostrarle in tutto il loro splendore, abbinale a una tuta corta in un colore neutro, come il bianco o il beige. Sarai perfetta per fare del turismo o per un incontro con le amiche, ad esempio. Hanno uno sconto del 30% e sono in vendita a 76,96€.

