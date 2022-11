Piatto fondo in porcellana in offerta da Zara Home a soli €6,99

Lo stile dell’autunno, una stagione dell’anno caratterizzata da molti cambiamenti, è un vero e proprio colpo d’occhio se si sa come sfruttarlo al meglio. Oggi vi mostriamo un piatto fondo in porcellana di Zara Home che è perfetto per entrare a pieno titolo nell’autunno e dare alla vostra tavola uno spettacolare tocco decorativo autunnale… vi verrà voglia di usarlo ogni giorno!

Nel catalogo Zara Home potete trovare un’ampia varietà di piatti e stoviglie che saranno ideali per decorare la vostra tavola in modo davvero speciale in qualsiasi momento dell’anno, tutti di qualità e con la migliore funzionalità, oltre all’estetica, sempre bella e ben curata.

Il successo della catena galiziana in diversi Paesi è garantito dall’offerta di tutto ciò che serve per decorare la casa e sentirsi a proprio agio in qualsiasi stanza e in qualsiasi momento.

Il piatto fondo di Zara Home che non deve mancare sulla vostra tavola

Questo è il piatto fondo in porcellana con bordo anticato.

Un bellissimo piatto profondo in porcellana che sarà ideale sia per piatti al cucchiaio che per insalate. La sua estetica è bellissima, ideale per questo periodo dell’anno, e nei prossimi mesi diventerà senza dubbio il re della tavola se deciderete di portarlo a casa. Il prezzo di questo bellissimo oggetto per la tavola è attualmente di €6,99.

Questo piatto fondo di Zara Home ha un aspetto molto autunnale, disponibile in tre diversi colori (ecrù chiaro, petrolio, verde acqua) per permettervi di comporre le vostre stoviglie in modo totalmente personalizzato, sia nei colori che nel numero di pezzi.

Il dettaglio del pezzo fisso anticato a contrasto, un grande particolare che conferisce un’elegante finitura, esalta il già alto livello decorativo dell’articolo. Realizzato al 100% in porcellana, ha un diametro di 19 cm, un’altezza di 5 cm e un peso di 484 g.

Il piatto è adatto sia al microonde che alla lavastoviglie, per cui può essere utilizzato a lungo. Se volete dare un tocco speciale alla vostra tavola ora che è arrivato l’autunno, questo piatto fondo di Zara Home sarà sicuramente il modo perfetto per farlo.

