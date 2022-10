Piattaforma digitale per rafforzare le opzioni pubblicitarie di Albert Heijn e Delhaize

Ahold Delhaize ha preso una partecipazione Aderente, specialista belga in tecnologia pubblicitaria digitale. La piattaforma si rafforzerà Albert Heijn e Delhaizeofferte omnicanale e generare entrate aggiuntive.

Opportunità di pubblicità digitale

Promozioni e annunci su misura per ogni cliente, un’esperienza di acquisto online senza interruzioni e approfondimenti sul comportamento degli acquirenti: questa è la promessa dell’innovativa piattaforma pubblicitaria Adhese in cui Ahold Delhaize sta acquisendo una quota di minoranza. Il rivenditore sta accelerando i suoi investimenti in funzionalità pubblicitarie digitali scalabili per costruire relazioni più profonde con i clienti, sia online che offline.

“I clienti si aspettano che semplifichiamo gli acquisti e miglioriamo la loro esperienza cliente, ad esempio fornendo servizi e promozioni digitali e in negozio”, ha affermato Wouter Kolk, CEO Ahold Delhaize Europe & Indonesia. La partnership con Adhese contribuirà a una migliore offerta omnicanale.

I rivenditori diventano media

Albert Heijn assumerà la guida del progetto attraverso la sua divisione AH Media Services, con Delhaize in arrivo, seguita da altre catene locali del gruppo. Infatti, nei Paesi Bassi, Ahold Delhaize offre già agli inserzionisti una piattaforma self-service ad alte prestazioni per i canali digitali di Albert Heijn, Etos e Gall & Gall. La cooperazione con Adhese accelererà lo sviluppo di ulteriori opportunità, afferma il CEO Marit van Egmond.

I media al dettaglio sono in forte espansione: la pubblicità è un’importante fonte di reddito per i rivenditori. Pari del settore Carrefourad esempio, un anno fa ha lanciato la piattaforma pubblicitaria digitale Carrefour Links in collaborazione con Liveramp, che consente agli inserzionisti di impostare campagne di attivazione online mirate sulla base di dati di acquisto reali, nonché di misurare l’esatto impatto di tali investimenti sui media.