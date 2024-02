Piastra per waffle 3 in 1 Lidl in vendita a soli €24,99!

LIDL colpisce duro con un nuovo prodotto per la cucina: la piastra per waffle 3 in 1. Questo apparecchio combina 3 funzioni in un solo apparecchio! Il piccolo extra? Il suo prezzo basso. Vi raccontiamo di più su questo apparecchio che vi semplificherà la vita.

Scoprite la nuova piastra per waffle 3 in 1

LIDL ha presentato un nuovo dispositivo multifunzionale che può essere utilizzato per diversi scopi contemporaneamente: la piastra per waffle 3 in 1. Potrete preparare waffle, panini e sandwich grigliati. L'azienda tedesca ha pensato a tutto e offre persino una selezione di ricette per accompagnare l'apparecchio.

Una macchina maxi a un prezzo mini!

Come al solito, LIDL offre prodotti di qualità a prezzi imbattibili. Se volete cucinare dei buoni panini a casa, non dovete per forza spendere una fortuna! Questo apparecchio è già disponibile in tutti i negozi Lidl a soli €24,99.

Come pulire la piastra?

Questo dispositivo è dotato di piastre intercambiabili compatibili con il lavastoviglie. Ciò significa che è molto facile da pulire! Per chi ha la fortuna di avere una lavastoviglie, è sufficiente inserirlo nella macchina per pulirlo facilmente. Se non si dispone di questo dispositivo, immergere le piastre in acqua calda e strofinare con il detersivo per piatti. Per evitare di bruciarsi, attendere che le piastre si raffreddino.

