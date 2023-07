Piante affascinanti: Le più originali fioriere di Primark per la tua casa

il mese dei fiori, la stagione estiva non è da molteplici benefici che comporta vivere con specie vegetali per la salute, a livello decorativo apportano colore e allegria ai nostri ambienti domestici, soprattutto se le mettiamo in vasi così ideali e originali come quelli che abbiamo visto in Primark Home. Si bien mayo es, la stagione estiva non è da meno quando si tratta di piante e specie floreali. Ed è davvero fortunato, soprattutto per le nostre case, perché oltre ai, a livello decorativo, soprattutto se le mettiamo in vasi così ideali e originali come quelli che abbiamo visto in

vasi appesi disponibili in diversi formati e colori con i quali potrai dare un tocco speciale a qualsiasi angolo della tua casa, dalla cucina al soggiorno, al bagno o alla camera da letto, anche se si sa che ci sono alcune piante che è meglio non tenere nello stesso spazio in cui dormiamo. Puoi anche metterle nel tuo portico o terrazza perché, come abbiamo detto, si adattano a qualsiasi ambiente e si adattano a tutti i tipi di stili decorativi.

In estate, i fiori rendono allegre con il loro profumo e il loro colore tutti gli ambienti domestici

In questa stagione dell’anno i fiori e le piante, con il loro colore, sono grandi protagonisti delle case, perché sono un modo semplice e appariscente per dare colore e allegria a qualsiasi spazio. Ed è proprio in questa stagione che la natura svela tutto il suo fascino. Qualcosa di logico se si considera che le ore di sole aumentano e che questa è la principale fonte di fioritura di molte di queste piante estive.

Ad esempio, i petunie e le surfinie, molto simili ma con differenze nella loro disposizione perché, mentre la petunia tende a crescere in verticale, la surfinia ha un carattere appeso; l'irresistibile clavelina, che richiede poche cure; l'ibisco, che ha guadagnato popolarità tra le piante ornamentali grazie ai suoi grandi fiori; o la lavanda, che si prende praticamente cura da sola ed è l'aroma dell'estate per molti.

I vasi appesi di Primark Home davanti ai quali tutti si arrendono

Altre opzioni per le specie estive sono le margherite, un classico senza tempo; la alegria guineana, una pianta di media dimensione ideale per dare colore e atmosfera tropicale alla casa; e i gerani, una specie piccola che può raggiungere al massimo i 60 centimetri, il che ti permetterà di posizionarli in qualsiasi spazio; così come il gelsomino, con il suo profumo speciale, o le petunie, per citarne solo alcune.

Se anche tu sei affascinato dai fiori estivi, ma non hai più spazio sulle finestre, i tavolini o il pavimento della tua casa per metterli, devi procurarti un articolo di Primark Home che, come la maggior parte degli articoli del loro catalogo, è buono, bello, economico e, inoltre, molto pratico. Si tratta di un vaso appeso che, pieno di piante fiorite, ti farà sentire in contatto con la natura anche negli spazi interni.

Sono vasi appesi in metallo con gancio singolo o doppio che permettono di posizionare il vaso in modo semplice e sicuro in diversi luoghi. In particolare, questo tipo di vaso è ideale per appenderlo al balcone o alla terrazza e trasformare questi spazi in un’oasi naturale piena di colore. Sono realizzati al 100% in latta e sono disponibili in vari colori.

Ad esempio, quelli con un gancio possono essere acquistati in bianco, oro, nero, verde lime, argento o lilla. Il loro prezzo? 1,50 euro. Per quanto riguarda quelli con doppio gancio, che stanno spopolando nelle vendite, hanno un prezzo di 4 euro l'unità e possono essere acquistati in due colori: bianco e rosa chiaro. Sia quelli che altri ti permetteranno di goderti nella tua casa il delizioso profumo di molte di queste specie, il loro colore, i loro bellissimi fiori e respirare in ogni momento l'essenza dell'estate.

Vantaggi di avere piante in casa

Le piante sono elementi che hanno la capacità di pulire l'ambiente eliminando l'umidità in eccesso. È vero che rilasciano CO2 durante la notte, ma durante il giorno sono una fonte molto ricca di ossigeno fresco. Non solo, ma inoltre possono assorbire gas inquinanti, migliorando notevolmente la qualità dell'aria domestica nel processo. Se andiamo alla parte più estetica, e quindi un po' più insignificante, le piante sono elementi decorativi che emanano personalità e buon gusto. Per tutto ciò, decorare una casa con piante è una grande scelta.

