Phishing: cos’è e come evitarlo?

Tutti abbiamo ricevuto a e-mail o SMS da una banca o da una società di servizi o similare in cui ci viene ordinato di inserire un link che ci viene fornito e ci viene chiesto di verificare i dati anagrafici, le coordinate bancarie o le password.

A prima vista sembrano e-mail o messaggi affidabilima si tratta di pagine Web false che imitano pagine reali.

impersonare identità

Il phishing è un informatica che consiste nel soppiantare l’identità di una banca o di una società per ottenere dati personali dagli utenti.

Come possono essere rilevati? Esistono diversi modi per identificare un tentativo di phishing, ma sii vigile, perché i criminali informatici inventano nuove formule quasi quotidianamente per far mordere qualche ignaro e riuscire a rubare qualsiasi dato con cui impersonare la propria identità.

Da indirizzo: ci sono indirizzi email strani o inaffidabili. In questo caso, è meglio diffidare o contattare direttamente l’azienda che presumibilmente invia l’e-mail. Saluto non personalizzato: se si rivolgono a te senza usare il tuo nome e inoltre non distinguono il tuo genere (cioè è un saluto generico), è probabile che si tratti di un tentativo di phishing. Richiesta di informazioni personali: le aziende o le banche di solito non richiedono dati personali tramite e-mail o messaggi. Urgenza: se le aziende ti ordinano di fornire dati personali e ti avvertono che il tuo account sarà sospeso o ti concedono un breve periodo di tempo per fornirli, probabilmente si tratta di phishing. Minacce: come per l’urgenza, le aziende di solito non minacciano nemmeno di disattivare gli account. Se succede, è sospetto. Collegamenti incoerenti: un phishing contiene generalmente un collegamento in cui il nome dell’azienda non corrisponde al nome dell’url. Inoltre, l’URL di solito non inizia con ‘https://’, ​​ma rimuove di sicuro la “s” e rimane con ‘http://’. Se l’e-mail contiene errori di ortografia o grammaticali. Files allegati. Fai attenzione quando apri gli allegati non verificati. Le grandi aziende di solito hanno moduli “online” -non parole o PDF- per richiedere dati ai loro clienti. Firma: un’e-mail aziendale senza ulteriori informazioni sul mittente o firmata dall’azienda (nessun nome personalizzato) di solito non è un’e-mail affidabile. Senza consenso: per legge, gli utenti devono dare il loro previo consenso a un’azienda attraverso l’opt-in per iniziare a ricevere le loro comunicazioni. Se ricevi un’email da un marchio a cui non sei abbonato, è meglio eliminarlo.

Cosa fare di fronte a un attacco di phishing?

Se ricevi un’e-mail o un messaggio sospetto, è meglio inviarlo allo spam senza selezionare nulla, nemmeno il solito “Annulla iscrizione”.

Nel caso in cui sia stato inserito da qualche parte, è meglio modificare le password di accesso e notificare all’azienda o ente che hanno soppiantato.