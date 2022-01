Phil Collins racconta il suo inferno: “Riesco a malapena a tenere in mano una bacchetta”

quando Phil Collins ha pubblicato la sua autobiografia nel 2016, ha deciso di intitolarla ‘Non è ancora morto’ (‘Non sono ancora morto’), un annuncio che potrebbe suonare un po’ prematuro per un uomo di 65 anni ma che in qualche modo sembrava avere un senso nella voce del cantante e batterista dei Genesis, che a quel punto aveva già accumulato un ingombrante dossier di problemi di salute e aveva organizzato un ritiro temporaneo dal palco.

Le cose non sono migliorate molto meno negli ultimi cinque anni, come gli estratti da un’intervista che Collins e i suoi compagni di gruppo Mike Rutherford e Tony Banks hanno concesso al programma ‘BBC Breakfast’, in cui il cantante, dall’aspetto visibilmente deteriorato, assicura che riesce a malapena a tenere la bacchetta con una delle sue mani e chiarisce abbondantemente che Il tour di reunion dei Genesis che inizierà mercoledì prossimo a Dublino sarà l’ultimo della loro carriera. Se mai è completato.

L’incapacità di Phil Collins di suonare la batteria (una tragedia per un uomo che ridefinito il suono dello strumento negli anni ’80) non è nuovo. I problemi cominciarono a manifestarsi proprio nel precedente tour del gruppo britannico, nell’ormai lontano 2007, durante il quale soffrirono una lesione alle vertebre cervicali che, dopo diverse operazioni, gli ha procurato gravi danni alle mani e alle gambe. La guarigione promessa non è arrivata e Nel marzo 2011 Collins ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. sostenendo di voler trascorrere più tempo in Svizzera con i suoi due figli piccoli e la sua terza moglie, Orianne Cevey, con la quale ha avuto una relazione burrascosa segnata da separazioni e riconciliazioni.

Depressione, alcol e pancreatite

In quel forzato ritiro familiare, il musicista non trovò la pace mentale che desiderava. Anzi. Il loro matrimonio è andato completamente in pezzi e la catena di disgrazie e frustrazioni ha ceduto una spirale depressiva che ha portato a una dipendenza dall’alcol che ha accelerato il deterioramento della sua salute (compresa la pancreatite cronica che lo ha quasi ucciso in un ospedale svizzero nel 2012).

Il danno era già molto visibile quando, dopo aver preso la decisione di tornare sul palco pubblico, nel 2017 Collins iniziò un tour mondiale da solista. Incapace di resistere a lungo il cantante si mosse con l’aiuto di un bastone, rimase seduto durante buona parte dei concerti e ha afferrato le bacchette solo per riprodurre il famoso (e imitatissimo) pattern ritmico di “In the air stasera” (suo figlio Nic era incaricato di sostituirlo alla batteria per il resto del tempo). Per ulteriori calamità, ha dovuto sospendere diversi appuntamenti dopo aver subito una spettacolare caduta nella stanza d’albergo dove si trovava a Londra.

Subito dopo, la pandemia ha costretto i piani per resuscitare i Genesis in un nuovo tour per essere messo in quarantena mentre Collins ha dovuto affrontare procedimenti di divorzio estremamente spiacevoli (e costosi). Ora, la ricomparsa del musicista davanti alle telecamere di ‘BBC Breakfast’ ha svelato l’alto prezzo che il suo corpo e il suo spirito hanno pagato dopo tante disgrazie. A 70 anni, Phil Collins è un uomo dall’aspetto estremamente fragile che soffre di riconoscere i suoi numerosi limiti: “Mi piacerebbe molto [tocar la batería], ma riesco a malapena a tenere una bacchetta con questa mano; è molto frustrante” – e ammette che il prossimo tour dei Genesis sarà molto probabilmente il suo ultimo ballo: “Siamo tutti maggiorenni, quindi… non so se voglio tornare in tour”.