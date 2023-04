Personalizza la tua cena di Capodanno con questi tovaglioli ricamati di Zara Home che aggiungeranno un tocco speciale alla tua tavola

Ormai sono passate le celebrazioni della Vigilia di Natale e del Natale stesso, ed è giunto il momento di concentrarsi su Capodanno, una delle notti più magiche dell’anno in cui accoglieremo il 2023 con i migliori auguri per un anno ricco di cose belle e senza spazio per quelle brutte. Oggi vogliamo mostrarti delle tovaglioli ricamati di Zara Home che sono perfetti per la tua cena di Capodanno e che daranno alla tua tavola un tocco di stile spettacolare… affrettati, stanno andando a ruba!

La proposta di Zara Home per decorare la tua casa durante le festività

Zara Home offre nel suo catalogo natalizio un’ampia varietà di articoli ideali per decorare la casa durante queste feste così speciali, sia per l’albero che per la tavola, il letto, la porta o qualsiasi altro angolo della casa a cui si voglia dare un tocco natalizio particolare. Il negozio spagnolo sa che gli articoli natalizi sono molto amati e non esita a mettere in vendita praticamente tutto ciò che può avere un profumo di Natale.

I tovaglioli ricamati di Zara Home che non possono mancare alla tua cena di Capodanno

Parliamo dei Tovaglioli ricamati XMAS, un set di quattro tovaglioli che sono l’ideale per apparecchiare la tavola a Capodanno, in quanto doneranno un tocco festoso e spettacolare alla tua cena. Il set da 4 è attualmente in vendita al prezzo di 19,99€, un importo che vale sicuramente la pena pagare poiché si tratta di tovaglioli davvero speciali e di qualità che potrai utilizzare per molto tempo.

Questi splendidi tovaglioli ricamati di Zara Home, con riferimento REF. 3260/022, sono impreziositi dalle iniziali XMAS ricamate in oro e con cuciture a contrasto, una lettera su ciascun tovagliolo, conferendo loro un tocco natalizio e festivo davvero unico. Con dimensioni di 30 x 30 cm, sono perfetti per la tua cena di Capodanno o per qualsiasi altra celebrazione in cui desideri aggiungere un tocco speciale alla tavola.

Materiali e consigli per la cura dei tovaglioli ricamati di Zara Home

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro realizzazione, il tessuto di base è composto da 80% cotone e 20% lino, mentre la parte ricamata è costituita da 70% poliestere e 30% fibra metallica. È molto importante seguire i seguenti consigli per la loro manutenzione:

Lavare in lavatrice a un massimo di 30°C, con centrifuga breve.

Non utilizzare candeggina o altri agenti sbiancanti.

Stirare a un massimo di 110°C.

Non effettuare lavaggi a secco.

Non mettere in asciugatrice.

Se stai cercando un accessorio tessile speciale per la tua tavola di Capodanno, questi tovaglioli ricamati di Zara Home saranno senza dubbio un’aggiunta di grande effetto.

