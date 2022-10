Personalizza il tuo alzatina!

Non è solo la ceramica a creare un attraente backsplash. I pannelli decorativi Muraluxe sono anche un’ottima soluzione per creare un effetto “wow”! Come bonus, non richiedono stuccatura, il che consente l’installazione e la manutenzione più semplici. Cosa potrebbe esserci di meglio?

Leggeri, resistenti e realizzati in composito di alluminio spesso 3 mm, i pannelli Muraluxe possono essere personalizzati secondo i tuoi gusti con la stampa ad alta definizione. Basta selezionare un’immagine dalla pagina delle collezioni su muraluxe.ca per stamparla su un pannello.

Sono disponibili diverse collezioni, tra cui la Select, che riunisce un’ampia scelta di immagini con dimensioni che possono essere adattate a quella del tuo progetto.

Volendo sono possibili anche altre opzioni di personalizzazione, come la scelta delle finiture (opaca, semilucida, lucida) e delle modanature di finitura (nero, argento, cromo, oro). Tanto vale dire che questo prodotto su misura e versatile può essere personalizzato all’infinito! Nota che questi pannelli a parete possono anche rivestire una parete completa, anche quella della tua doccia!

Per ispirarti, scopri tre design di alzatine per cucina Muraluxe della collezione Sélecte.

pietra angolare

Questo è un alzatina che dona un fascino pazzesco alla cucina! Trae ispirazione dalle migliori cucine in Italia, rivelando uno stile raffinato, duraturo e stimolante. Le sfumature e la consistenza del suo design ad effetto minerale ne fanno il punto focale del decoro, garantendo anche un bellissimo abbinamento con le venature dei piani in granito. Il resto dell’arredamento è piuttosto sobrio, l’obiettivo è creare armonia visiva, ma anche uno spazio che sopravviverà agli anni con eleganza.

La vita in rosa

Un backsplash che imita la piastrellatura, senza fughe da pulire, questa è la felicità! Questo design è perfettamente in linea con le tendenze degli ultimi anni. Associato alla tenerezza e all’amore nella filosofia del feng shui, il rosa è l’ideale per una cucina che invita al benessere. Crea un ambiente caldo e rilassante se combinato con legno di quercia naturale e bianco. Abbastanza per farci vedere la vita in rosa!

Finestra sulla natura

Optando per un paesaggio o un’immagine tratta dalla natura, siamo sicuri di creare un arredamento stimolante. Qui ti immergi nel cuore dell’oceano e lasciati ipnotizzare dal movimento delle meduse per un effetto di rilassamento istantaneo. Una rappresentazione figurativa come questa crea una finestra su un esterno virtuale e dona profondità allo spazio. Inoltre, i grandi designer a volte usano questo trucco in spazi privi di finestre o meno ben forniti di luce naturale. Lasciati trasportare dalla magia di un paesaggio suggestivo!