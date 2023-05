Pericolo per la presenza di pesticidi in questo prodotto del supermercato: obbligati a ritirarlo.

Pericolo per la presenza di pesticidi in questo prodotto del supermercato: obbligati...

Un nuovo ritiro di alimenti è stato segnalato da uno dei supermercati di riferimento nel nostro paese. In questa occasione dobbiamo fare attenzione perché c’è un pericolo dovuto alla presenza di insetticidi in un prodotto di supermercato che è anche molto venduto e che è stato ritirato. Per questo motivo, sarà utile sapere a quale prodotto ci riferiamo e a quale negozio appartiene.

Pericolo per la presenza di insetticidi in questo prodotto

Uno dei prodotti alimentari che tutti possiamo avere tranquillamente in casa è stato appena ritirato dagli scaffali dei supermercati Lidl, quindi sarà utile controllare nella tua dispensa se lo hai acquistato in passato e lo hai ancora. In tal caso, si richiede di portarlo al Lidl più vicino poiché consumarlo può essere pericoloso per la salute a causa della presenza di un potente insetticida.

Il prodotto in questione non è altro che tre tipi di popcorn che possiamo trovare da Lidl. Uno snack che piace sempre ed è facile che abbiamo conservato in casa, quindi prendi nota dei lotti ritirati e del motivo per cui non sono più in vendita.

I popcorn ritirati e i loro lotti sono i seguenti:

Popcorn ritirati da Lidl

Popcorn al sale da 80 grammi. lotto EAN 4056489510567

Popcorn al microonde al sale 3 x 100 grammi. lotto EAN 20657529

Popcorn al microonde al sale XXL 6 x 100 grammi. lotto EAN 20944582.

Controlla bene se hai uno di questi popcorn a casa che non siano dei lotti segnalati. In caso contrario, non consumarli poiché possono contenere ‘ Clorpirifos‘ sopra il limite massimo consentito. Questo è un insetticida che ad esempio viene utilizzato in agricoltura per eliminare le infestazioni dei coltivazioni, ma che anche, può essere presente nell’uso degli insetticidi comuni che si utilizzano per evitare insetti in casa come le blatte o le termiti.

I rischi del consumo dei popcorn ritirati

Pertanto, si avvisa della sua presenza in questi prodotti Lidl poiché, anche se il rischio grave alla salute implica l’ingestione massiccia di Clorpirifos, è vero che ingerirlo in una piccola dose non è privo di conseguenze. Devi anche sapere che un consumo elevato di questo insetticida può provocare malessere generale e sintomi specifici come lacrimazione e salivazione.

In questo modo, Lidl ha già proceduto con il ritiro dei popcorn menzionati e dal produttore “LIVEN S.A.” è stato chiesto scusa ai clienti di questi supermercati per i disagi che hanno potuto causare.

Lidl inoltre chiede ai suoi clienti il ritorno dei popcorn segnalati se li hanno a casa anche senza presentare lo scontrino e verrà rimborsato il denaro.

I tre popcorn ritirati appartengono alla gamma “Snack of the Day”, ma Lidl ha già spiegato che nessun altro prodotto della gamma è stato colpito.

