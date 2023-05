Perfetto per le prime comunioni: ecco la tuta lunga asimmetrica che ti farà impazzire.

Se sei invitata ad una comunione questa primavera e non sai cosa indossare, lasciaci dire che questo monopezzo della nuova collezione di Stradivarius è un’ottima scelta. Proprio così, il monopezzo è il capo tendenza della stagione, e una delle sue principali caratteristiche è che permette di creare un look fantastico in pochi secondi. Un alleato indiscusso che si adatta perfettamente a ogni tipo di occasione.

Il nuovo monopezzo di Stradivarius

Nella sua nuova collezione per la primavera, Stradivarius presenta questo monopezzo così carino in bianco. Il bianco è un colore atemporale che non passa mai di moda, ma questa stagione è diventato il protagonista indiscusso delle collezioni. Gli esperti confermano che la tendenza tutto-bianco è una tendenza dello street-style.

La sua luminosità ed eleganza lo rendono perfetto per esaltare qualsiasi outfit. Ha una magia trasformante che fa sì che qualsiasi donna che indossi il bianco voglia ripeterlo una e mille volte. Con questo monopezzo sarai l’invitata principale della comunione e, inoltre, ti sentirai molto a tuo agio con esso perché è molto comodo.

Realizzato in 98% poliestere e 2% elastan, è un monopezzo lungo a maglia aderente con dettaglio cut-out in vita. Lo scollo asimmetrico è meraviglioso perché favorisce ogni tipo di spalle, allunga il collo e nasconde il seno grande o piccolo.

La parte superiore rimane più aderente, ma si equilibra con i pantaloni a gamba larga e tessuto fluido, rendendo il look molto armonioso. Inoltre, il dettaglio cut-out in vita allunga e snellisce visivamente le gambe. Puoi potenziare questo effetto con un paio di sandali con tacco.

Se vuoi osare con un look total white per andare ad una comunione, scegli un paio di sandali con tacco a plateu. Sono i sandali tendenza della primavera e, inoltre, sono molto più comodi dei classici sandali con tacco, poiché permettono di avere maggiore equilibrio e sostegno nel combinare i vari abiti.

Certo, puoi anche puntare sul contrasto con un paio di sandali con tacco a plateu in fucsia, giallo o verde, ad esempio. Il bianco è un colore che sta bene con tutto, quindi non avrai alcun problema a trovare il calzature più adatta per valorizzare il monopezzo in tutto il suo splendore.

Il monopezzo lungo con scollo asimmetrico è disponibile nell’e-shop di Stradivarius per 25,99 euro, dalla taglia XS alla XL. Sul sito web è possibile consultare anche la disponibilità del capo nel negozio Stradivarius più vicino a te.

