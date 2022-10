Perdita record per la Lidl in Belgio

Fatturato e margini sono saldamente sotto pressione Lidl. Nell’ultimo anno finanziario, l’hard discount in Belgio è andato in rosso fino a 51,2 milioni di euro.

Problemi di redditività

Il fatturato di Lidl in Belgio è sceso del 2,2% a 2,59 miliardi nell’ultimo anno finanziario rotto, riferisce De Standaard. L’aumento dei costi ha causato una perdita operativa di 47,1 milioni di euro, rispetto ai 7 milioni dell’anno precedente. La catena è alle prese con problemi di redditività da tempo, ma questi sono i peggiori dati in assoluto per il rivenditore, lo sa il quotidiano. Per 100 euro di vendita, il discount ha perso 1,94 euro netti. Per ora lavorata il fatturato è sceso del 6%.

La Lidl non ha ancora risposto alla nostra richiesta di chiarimenti sui dati. In ogni caso, il discount non è l’unico rivenditore di generi alimentari sotto pressione. Colruyt vede anche i margini ridursi ulteriormente, mentre Delhaize deve risparmiare. Il miglioramento non è in vista, con l’aumento dei costi e la quasi impossibilità di aumentare proporzionalmente i prezzi di vendita. Il settore dei rivenditori indipendenti teme persino un’ondata di fallimenti.

Le cifre scarse danno anche al discount poco spazio per fare qualsiasi cosa sui livelli di personale nei negozi. Solo l’anno scorso sono scoppiati scioperi in azienda, con i dipendenti che chiedevano misure per alleggerire l’elevato carico di lavoro.