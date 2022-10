Perdi fino a 11 chili in sole due settimane mangiando uova: ecco come puoi ottenerlo

Se stai cercando un piano alimentare che ti aiuti dimagrire in poco tempo forse il dieta a base di uova sode essere la migliore alternativa per te. Questo regime garantisce che, se le raccomandazioni sono seguite alla lettera, sia possibile raggiungere perdere 11 chili in sole due settimane.

Quello che propone è un menĂą settimanale incentrato sul consumo di da due a quattro uova sode al giorno e verdureoltre agli agrumi in piccole quantitĂ , una proposta saziante che può aiutare a mantenere la massa muscolare dell’organismo.

La dieta a base di uova sode è molto ricco di proteine, poiché le uova sono uno degli alimenti più proteici che esistono. Anche in vitamine e sostanze nutritive e contengono grassi e minerali sani.

L’obiettivo principale di questa dieta è ridurre il consumo di zucchero e sale e vietare completamente l’assunzione di alimenti trasformati, zuccheri raffinati e carboidrati.

Esempio di menĂą che segue la dieta a base di uova

Sebbene l’uovo abbia molte proprietĂ benefiche per Salutela durata di questo regime non deve superare le due settimane poichĂ© l’apporto calorico è inferiore al livello raccomandato e impedisce il consumo di determinati alimenti che a lungo termine dovremmo incorporare nuovamente nella nostra dieta.

La dieta si basa sul consumo di uova sode, preferibilmente al mattino, ma il resto della giornata si deve consumare verdure e proteine ​​magre. Colazione : 2 uova sode, un agrume, tè o caffè

Cibo : Insalata verde e 1 pezzo di pollo alla griglia

Cena: 1 frutto, due fette di pane integrale e tè

A colazione puoi completare le uova con un pezzo di frutta o una fetta di pane integrale. Nel cibo puoi mangiare pollo alla griglia e insalata ea cena, tanto per cambiare, puoi presentare il pesce. Il menu ideale sarebbe quello di variare tra pollo, frutta, verdura e pesce, il tutto preferibilmente alla griglia, al forno o al vapore.

Come qualsiasi altra dieta, è importante combinarla con il pratica sportiva e che prima di iniziare ti consulti con esperti per evitare di mettere a rischio la tua salute.