Perché Zara sta rimuovendo gli allarmi dai capi durante i saldi?

Le vendite sono ufficialmente iniziate lo scorso sabato, 1 luglio, e i negozi sono già pieni di sconti e persone che li cercano per trovare le migliori occasioni e fare acquisti che valgano davvero la pena, invece di comprarli a caso e lasciarsi guidare dai cartelli più grandi e appariscenti. Vi raccontiamo la strana decisione di Zara di rimuovere gli allarmi dai suoi articoli durante la campagna dei saldi, una decisione sorprendente ma che ha una motivazione molto chiara.

Gli allarmi degli indumenti di Zara diventano storia

Zara è il marchio di abbigliamento di maggior successo nel nostro paese, sia a livello nazionale che internazionale, un marchio di successo che trionfa con migliaia di negozi in tutto il mondo grazie ai suoi design e alla varietà di articoli, sia nell’abbigliamento che nelle calzature, accessori e altri complementi. L’azienda gallega sta apportando molti cambiamenti ultimamente, come l’utilizzo di una piattaforma di vendita di abbigliamento di seconda mano, che è attesa con grande interesse.

Un altro dei cambiamenti radicali di Zara riguarda la sicurezza, e l’azienda gallega ha già annunciato che eliminerà gli allarmi rigidi dai suoi capi, quelli che si vedono e si sentono fisicamente perché sono attaccati all’indumento stesso. Ebbene, questi allarmi spariranno durante la campagna dei saldi estivi, nel corso di questo mese di luglio, anche se non è ancora stata confermata la data esatta in cui ciò avverrà.

Questa decisione fa parte del nuovo processo di sicurezza che verrà implementato e che dovrebbe essere pienamente operativo quando arriverà in negozio la stagione autunno-inverno. Non sono ancora stati forniti dettagli su come sarà il nuovo sistema antifurto di Inditex, poiché verrà gradualmente implementato in tutti i negozi del gruppo e non solo in Zara, che sarà la pioniera essendo la “madre” di tutte le altre. Dall’azienda si precisa però che il nuovo sistema faciliterà il processo di acquisto per il cliente.

Arriva dunque il momento di dire addio agli allarmi degli indumenti di Zara, e se sei una fan del negozio a cui dispiacerà molto questo cambiamento, puoi sempre passare in uno dei negozi e chiedere uno degli allarmi per portarlo a casa come ricordo. Se stanno per scomparire, sicuramente ne potrai “perdere” qualcuno.

