Perché si chiama così il vaiolo delle scimmie?

Il ministero della Salute ha allertato nelle ultime ore di vari contagi del vaiolo delle scimmie nella Comunità di Madrid. In questo modo i casi si sommano a quelli precedentemente registrati Portogallo e il Regno Unito. È un malattia sconosciuta a gran parte della popolazione spagnolaperché i casi registrati di questo virus in Europa sono stati storicamente molto limitati.

Alcuni esperti in materia, come la virologa Margarita de Val o Fernando Simón, direttore del Center for the Coordination of Health Alerts and Emergencies, hanno offerto al pubblico informazioni sulla sintomo di questa malattia e della sua capacità di trasmissione negli umani. Tuttavia, c’è una domanda che continua a suscitare intrighi:Perché si chiama così?

L’origine del nome

Il motivo per cui questo virus ha preso il nome di vaiolo delle scimmie è molto semplice. Secondo l’Agenzia nazionale per la salute pubblica degli Stati Uniti (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattieper il suo acronimo in inglese), questo tipo di malattia, simile al vaiolo, era scoperto nel 1958 nelle colonie di scimmie utilizzate per la ricerca. Da qui il nome attaccato al vaiolo delle scimmie (‘vaiolo delle scimmie‘ in inglese).

Il primo caso umano è stato registrato 12 anni dopo, nel 1970, nel corpo di un bambino di 9 anni della Repubblica Democratica del Congo. Da allora, il virus è stato localizzato in 11 paesi africani ed è stato esportato in altri continenti in diverse occasioni, secondo il Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

confusioni comuni

Come è successo con altre malattie storiche come l’influenza spagnola -il cui nome suggerisce un’origine equivoca- il nome di vaiolo delle scimmie può anche portare a creare un po’ di confusione. Come spiegato dal OMSè stata rilevata un’infezione da vaiolo delle scimmie varie specie di animaliSebbene Viene trasmessa principalmente dai topi selvatici..

L’elenco delle specie che possono diffonderlo comprende scoiattoli, ratti giganti del Gambia, topi a quattro strisce, moscardini nani africani e, infine, primati. Il nome, invece, si riferisce solo alle scimmie, che trasmettono la malattia in misura minore.