Perché queste sedie di Ikea sono diventate il must-have dell’estate.

Chi non gode di giornate all’aria aperta in questi mesi così caldi? Pasti, aperitivi o sessioni di lettura e relax sulle terrazze di alcuni locali, in spiaggia, al chiosco o in piscina. Ci sono, molto fortunatamente, quelli che hanno aree esterne nelle loro case, e in questa stagione dell’anno ne traggono il massimo beneficio. Aziende come Ikea lo sanno molto bene.

Sia che si tratti di verande, giardini, terrazze o balconi, avere uno spazio nella tua casa dove respirare aria fresca e ricevere i raggi del sole è un vero lusso non accessibile a tutti, e quindi, oltre a sfruttarlo, è necessario prendersene cura e cercare di farlo apparire al meglio possibile. Ad esempio, con queste sedie di Ikea che, oltre ad essere economiche, sono sostenibili e molto stilose.

Sedie NÄMMARÖ di Ikea: comode, resistenti e sostenibili

Se in qualche occasione hai pensato “mi piacerebbe trasferire il salotto in giardino” e goderti i suoi comfort all’aria aperta, sei fortunato perché con le sedie per esterni NÄMMARÖ di Ikea – in realtà, con tutti gli articoli di questa collezione – puoi farlo in modo buono, bello e economico. Molto più di quanto pensi.

Sono mobili realizzati in legno di acacia che ti offriranno tutto ciò di cui hai bisogno sia per momenti di relax che per lunghe chiacchierate dopo i pasti, eventi estivi o cene speciali. Anche per piccole feste notturne. Tavoli, panche, casse, divani, sgabelli, schermi privacy o lettini, per non parlare delle sedie, che sicuramente ti piaceranno non appena le vedrai.

Tutta la linea di mobili NÄMMARÖ è realizzata in legno di acacia

Queste sedie NÄMMARÖ, che si abbinano perfettamente al resto dei mobili da esterno della stessa serie, hanno una misura di 63 cm di larghezza x 86 cm di altezza x 74 cm di profondità. Per quanto riguarda il sedile vero e proprio, la sua larghezza è di 63 cm, l’altezza di 42 cm e la profondità di 52 cm. Sono mobili molto durevoli e resistenti, in quanto sono fatti di un legno con fibre ad alta densità.

Inoltre, si tratta di acacia proveniente da fonti sostenibili e si consiglia l’uso solo all’esterno. Per quanto riguarda la cura, è importante proteggere i tuoi mobili da esterno dalla pioggia, dal sole, dalla sporcizia, dalla polvere, dal polline e dalla neve quando non li utilizzi. Puoi acquistarla senza cuscini, al prezzo di 65 euro, o con il modello KUDDARNA beige, a 97 euro.

Inoltre, c’è l’opzione di acquistarla con i cuscini FRÖSÖN o DUVHOLMEN beige al prezzo di 136 euro. Ikea raccomanda, per la loro protezione, il coprisedia impermeabile per poltrone da esterno TOSTERÖ, che ha una misura di 109 cm di lunghezza x 85 cm di larghezza x 90 cm di altezza, che viene venduto separatamente al prezzo di 24,99 euro.

Dall’azienda svedese si sottolinea anche che, per prolungarne la durata e conservarne l’aspetto naturale del legno, il mobile è stato trattato con diverse strati di vernice per legno semitrasparente. Inoltre, le sedie, così come il resto dei mobili della serie NÄMMARÖ, sono state trattate preventivamente per una maggiore protezione contro sole, pioggia, macchie e usura.

Valutazione eccellente dei clienti

Le valutazioni dei clienti sono molto positive, infatti hanno ottenuto 4,6 stelle su 5. Ciò che viene maggiormente apprezzato da coloro che hanno già acquistato queste sedie sono il loro design e aspetto, così come la facilità di montaggio e funzionamento. “Bello”, “funzionale”, “versatile” o “comodo” sono alcuni degli aggettivi che ha ricevuto da coloro che l’hanno acquistata.

Se vuoi che questa estate il tuo portico, terrazza o giardino diventi il punto di incontro della famiglia o degli amici, non esitare e prenditi queste sedie o qualsiasi altro mobile della linea NÄMMARÖ, che puoi combinare come vuoi per ottenere uno stile coordinato dove puoi mangiare, riposare e trascorrere del tempo con chi preferisci.