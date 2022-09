Perché LeBron James non è contento dell’NBA, oltre a un’enorme vittoria per i giocatori di MiLB

Buon giovedì a tutti.

GIOCATORI DI BASEBALL DI LEGA MINORE

I giocatori di baseball delle leghe minori hanno ufficialmente un sindacato e sono entrati a far parte della MLB Players Association dopo che un arbitro ha approvato le carte di autorizzazione del sindacato dei giocatori MiLB. Ecco cosa devi sapere:

Alcuni degli obiettivi principali dello sforzo di sindacalizzazione sono i Aumentare la retribuzione e migliorare le condizioni di lavoro e abitative .

. Il sindacato probabilmente rappresenterà oltre 5.000 giocatori di leghe minori .

. Anche la Players Association ha indicato che lo farà contrattare a nome dei giocatori della Summer League dominicanae.

Come parte della sua dichiarazione, il direttore esecutivo della MLBPA Tony Clark ha dichiarato: “Il traguardo storico ha richiesto il giusto gruppo di Giocatori e il momento giusto per avere successo. I leghisti hanno colto con coraggio questo momento e non vediamo l’ora di migliorare i loro termini e condizioni di lavoro attraverso il processo di contrattazione collettiva in buona fede”.

E non è un buongiorno per…

ADAM SILVER E L’NBA

L’NBA lo è preso di mira da diverse figure chiave — Compreso LeBron James — per la sua gestione del Roberto Sarver indagine. Sarver, il proprietario del Soli Fenice e Mercurio feniceera bandito dalla lega per un anno e multato di $ 10 milioni per condotta inappropriata sul posto di lavoro.

Abbiamo dettagliato alcuni dei risultati – incluso Sarver che usa la parola N in più occasioni e fa “commenti relativi al sesso” – in la newsletter di ierie mercoledì i dettagli ripugnanti e la punizione relativamente leggera hanno attirato l’attenzione del giocatore più influente della lega.

Altri giocatori, incluso quello dei Suns Chris Paolo avere espresso pensieri simili sulla punizione non abbastanza severa.

Le scelte degli esperti della NFL per TNF, le partite della settimana 2 includono molti sconvolgimenti 🏈

La settimana 2 della stagione NFL inizia stasera quando il Caricatori visitare il Capi in quello che dovrebbe essere un gioco fantastico. Entrambe le squadre hanno iniziato bene con i Chargers che tengono a bada i Raiders, rivali di divisione, 24-19 e i Chiefs che dominano i Cardinals, 44-21, nella prima settimana.

La partita di stasera offre a entrambe le squadre l’opportunità non solo di prendere un vantaggio da solista nella carica di AFC West, ma di fare una dichiarazione nel processo. Queste squadre diviso i loro due incontri l’anno scorso, ed entrambi sono scesi al filo. Il nostro esperto della NFL John Breech pensa che avremo un altro thriller tra le mani:

culatta: “Da quando ha assunto i Chiefs iniziando il lavoro di QB nel 2018, Mahomes è andato 12-2 nel mese di settembre e ha lanciato 49 passaggi di touchdown in quelle 12 vittorie … I Chiefs hanno vinto sei aperture casalinghe consecutive e sono 11 -2 nelle ultime 13 partite in prima serata e penso che quello che sto cercando di dire è che non c’è modo di prendere contro i Chiefs. La scelta: Chiefs 34-27 su Chargers.“

Per quanto riguarda il weekend, ho d’occhio una delle serie più strane degli ultimi tempi: i Colts non vincono a Jacksonville dal 2014, una serie di sette sconfitte consecutive contro i Jaguars. Ciò include il disastro per 26-11 dello scorso anno che ha fatto saltare Indianapolis ai playoff. Questa serie finisce quest’anno? Pete Prisco dice…

Prisco: “Stanno anche giocando partite consecutive in trasferta, mentre Jacksonville sta giocando la sua prima casa. Questo è un grande vantaggio per i Jaguars. I Colts si sono mobilitati per pareggiare texani la scorsa settimana, ma questa volta non si raduneranno per vincere. … Scegliere: Giaguari 26, Colts 23“

Un pareggio contro i texani e una sconfitta contro i Jaguars sarebbe un modo tutt’altro che ideale per iniziare il Matt Ryan era a Indy, quindi questa è una grande. Ecco altre scelte da:

Pietro Prisco | Giovanni Breccia | Tyler Sullivan

Classifiche QB Power: chi è migliorato, chi è caduto dopo la settimana 1? 👀

Le classifiche di potenza sono le migliori. Mi piace imparare come pensano le altre persone e perché la pensano in quel modo, e i loro pensieri informano i miei pensieri. Così quando ho visto che il nostro esperto della NFL Cody Benjamin sta facendo Classifiche di potenza del quarterback della NFL per tutta la stagionesapevo che dovevo inserirli nella newsletter.

Ecco i primi cinque che entrano nella settimana 2:

1. Patrick Mahomes

2. Tom Brady

3. Aaron Rodgers

4. Josh Allen

5. Justin Herbert

È la stessa top five della scorsa settimana, che è un buon promemoria per non reagire in modo eccessivo alla settimana 1. Ricordi quando Rodgers sembrava terribile nella prima settimana dell’anno scorso? Ha fatto benissimo per il resto. Ha fatto meglio che bene. Ha vinto il suo secondo MVP consecutivo.

Ciò non significa che non possiamo reagire affatto alla settimana 1, però, e una vecchia faccia in un posto nuovo ha fatto il salto più grande.

Beniamino: “16. Carson Wentz — Wentz si sta godendo il più grande salto della settimana dopo aver mostrato parte della stessa magia dell’inizio della carriera che ha venduto i fan di Philly. Sì, ha ancora tirato fuori la palla più volte, ma la sua inclinazione alla regia è stata la ragione principale per cui Washington ha rubato un’importante vittoria nella settimana 1. (+6)“

Dopo aver lanciato intercettazioni su passaggi consecutivi, ecco come Wentz ha concluso i suoi ultimi due drive della partita (senza contare le ginocchiate): 8 per 11, 134 yard, 2 touchdown, 12,2 yard per tentativo, 153,0 punteggio passante (su 153,8). È piuttosto buono. Ecco l’intera Power Ranking.

Riepilogo Champions League: Erling Haaland segna uno stordimento contro la vecchia squadra ⚽

Tre cose nella vita sono certe: la morte, le tasse e Erling Haaland segnare gol. La superstar del Manchester City ha segnato un ridicolo gol del via libera all’84esimo minuto quando il City ha battuto l’ex club di Haaland, Borussia Dortmund2-1. Quanto era buono? Lo scrittore di calcio Roger Gonzalez lo ha confrontato con altri recenti momenti iconici di tutti gli sport.

Gonzalez: “Questo è appena fuori dal mondo. Stiamo parlando La presa di Odell Beckham contro i Dallas Cowboys livello di iconico, o Vincitore della partita di Kahwi Leonard nei playoff dei Toronto Raptors contro i Philadelphia 76ers. È stata un’impresa incredibile e irreplicabile di un ragazzo che potrebbe finire per essere l’attaccante più talentuoso del mondo. Sono solo livelli sbalorditivi di atletismo che trasudano classe”.

Haaland ora ha 13 gol in nove partite con il City e puoi guardare quest’ultimo ancora e ancora (e ancora) qui. Per quanto riguarda tutto il resto di un’intensa giornata di azione in Champions League:

Ecco tutti i nostri take away.

USMNT annuncia la rosa per le prossime amichevoli 🇺🇸

La nazionale di calcio maschile degli Stati Uniti ha pubblicato il suo roster per le sue ultime due messe a punto in vista della Coppa del Mondo 2022e c’erano un sacco di interessanti — beh, forse controverse è la parola giusta — selezioni.

Puoi vedere l’intero elenco quima qui ci sono alcuni importanti takeaway:

I migliori standout come Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna, Yunus Musah, Tyler Adams, Sergiño Dest e Brenden Aaronson sono inclusi.

sono inclusi. Non sono inclusi tre probabili blocchi del roster della Coppa del Mondo: il portiere Zack Steffen difensore Antone Robinson e ala Tim Weah che hanno tutti a che fare con lesioni.

difensore e ala che hanno tutti a che fare con lesioni. La tanto discussa posizione dell’attaccante include Jesús Ferreira, Josh Sargent e Ricardo Pepi.

È quel cognome — Pepi — che alza le sopracciglia. Dopo un’ottima campagna di qualificazione ai Mondiali, non segna dal 7 ottobre 2021 e la sua inclusione significa alcuni attaccanti che stanno producendo sono stati esclusiscrive lo scriba di calcio Chuck Booth.

Stand: “[USMNT coach] Gregg Berhalter deciso di non portare Jordan Pefok la cui squadra dell’Union Berlin guida la Bundesliga con l’aiuto dei suoi contributi. Haji Wright e Brandon Vázquez sono gli altri attaccanti in forma che sono stati esclusi dalla rosa perché Berhalter vuole imitare una rosa di 26 convocati per la Coppa del Mondo. Sebbene ci siano decisioni difficili dappertutto, l’attaccante è il più grande punto interrogativo per la squadra, quindi lasciare a casa il più in forma opzioni a favore di Pepi è davvero una decisione curiosa”.

Mentre questo non è il roster finale della Coppa del Mondo, è probabilmente abbastanza vicino ad esso. Ecco le due partite giocate da questa squadra prima dell’inizio dell’azione in Qatar:

23 settembre contro il Giappone

27 settembre contro l’Arabia Saudita

Ecco altri piatti da asporto di Chuck.

