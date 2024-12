Al centro delle settimane della moda di città come Parigi, Milano, New York e Londra, c’è un fenomeno che non manca mai di attirare l’attenzione: i modelli sulle passerelle sembrano quasi mai sorridere. Questa osservazione frequente nel mondo della moda ha diverse spiegazioni che vanno oltre una semplice questione di preferenza personale.

Contesto storico delle sfilate di moda

Una tradizione radicata

La tendenza dei modelli a mantenere un’espressione seria durante le defilé non è una novità. Si è consolidata nel corso delle decenni, diventando una specie di tradizione nel mondo delle sfilate. Ogni stagione della Fashion Week la stessa domanda emerge, ma la risposta rimane invariata: si tratta di una convenzione ben radicata che persiste nonostante l’evoluzione delle tendenze sociali e culturali.

Sempre più intensamente si percepisce come questa norma sia diventata parte integrante del patrimonio culturale della moda.

L’importanza dell’attenzione sui vestiti

Rispetto per l’arte del design

I designer e creatori di moda, come Marie-Ève Émond, sottolineano che l’assenza di sorriso è un codice implicito dell’industria. Rinforza l’idea che le collezioni di abiti sono considerate opere d’arte da prendere sul serio, e non semplicemente oggetti di consumo. Nadya Toto, designer, afferma che l’accento deve essere posto principalmente sull’abito, rendendo il sorriso superfluo in un contesto così serio.

Questa scelta professionale è correlata alla natura stessa del settore della moda: creare abiti che sono veri e propri capolavori artistici.

Influenza delle icone di moda

Il ruolo dei modelli nel mondo della moda

Secondo Victoire Maçon-Dauxerre, ex modella, i modelli sono esplicitamente invitati a non sorridere. Questo è fatto per non distrarre l’attenzione dagli abiti stessi. Un sorriso, infatti, può creare una distrazione sulla passerella, dove l’importanza primaria è quella di mettere in risalto le creazioni dei designer.

Le modelle, quindi, diventano quasi delle statue viventi su cui gli abiti si fanno notare e apprezzare.

Norme estetiche nel settore della moda

L’eleganza del serio

Nel settore della moda persiste l’idea che la serietà e l’espressione impassibile siano segni di eleganza e lusso. Maude Arsenault, fotografo di moda, indica che durante i primi due decenni della sua carriera un sorriso su una passerella era spesso visto come un segno di commercialità mentre la alta moda dovrebbe sembrare inaccessibile ed elitaria.

La haute couture cerca quindi di veicolare un’immagine sofisticata e raffinata attraverso l’espressione seria dei suoi modelli.

Strategie di comunicazione visiva

Il messaggio trasmesso dal non-sorriso

L’assenza di sorrisi durante le sfilate ha un significato preciso: trasmettere un senso di potenza ed eleganza. Madeleine Goubau, docente presso la Scuola Superiore di Moda, condivide questo punto di vista, sottolineando che il sorriso esprime una convivialità che contraddirebbe l’aura di sofisticazione che la haute couture cerca di trasmettere.

Di conseguenza, il volto serio diventa un mezzo per esprimere la superiorità e l’eleganza della moda di alta gamma.

L’Espressione della forza e dell’eleganza

Il potere del linguaggio del corpo

Sguardo fisso, mento sollevato e labbra serrate: queste sono alcune delle comuni caratteristiche dei volti delle modelle sulle passerelle. Questa scelta estetica è intesa a riflettere un senso di potenza e sicurezza, elementi fondamentali nel mondo della moda.

Quindi, il non-sorriso diventa uno strumento efficace per evocare un immagine forte e dominante.

Le tendenze attuali e la loro evoluzione

Il futuro del sorriso nella moda

La Fashion Week 2024 ha avuto inizio il 12 gennaio e, come ogni anno, i modelli hanno sfilato con volti seri, rafforzando l’idea che il sorriso non ha posto sulle passerelle dedicate all’alta moda. Tuttavia, nulla è immutabile nel mondo della moda e potremmo vedere in futuro una rottura di questa regola.

Solo il tempo dirà se la tendenza del volto serio rimarrà un pilastro immutabile o se assisteremo a un cambiamento radicale.

In ogni caso, l’assenza di sorrisi sui visi dei modelli durante le sfilate di moda è un fenomeno profondamente radicato nelle aspettative professionali, nelle norme culturali e nella tradizione. Questa scelta espressiva serve a mettere in evidenza la moda stessa, creando un’atmosfera di eleganza e distanza che domina nell’universo dell’alta moda. Di conseguenza, si può dire che il non-sorriso delle modelle è molto più che una semplice mancanza di risposta emotiva: è parte integrante dell’estetica e del linguaggio della moda.

5/5 - (4 votes)