Perché le donne britanniche vengono in Spagna per acquistare farmaci per la menopausa?

I sintomi che menopausa le cause nelle donne hanno a trattamento medico che va oltre il pazienza. L’alternativa è sottoporsi a terapia ormonale sostitutiva basato su estrogeni o derivati. Tuttavia, non è alla portata di tutti: nel Regno Unito c’è un carenza di questi medicinali e a cui ricorrono le donne di campagna mercato neroun Internet e al social media per comprarli. GP leader del Regno Unito, Martin Marshallavverte che corrono il rischio di soffrire “gravi effetti collaterali“Se mescolano prodotti o se li prendono senza supervisione. Di fronte a questa allerta, gli inglesi hanno trovato la soluzione in Spagna.

La terapia ormonale viene applicata per via orale o attraverso cerotti, creme o gel transdermici. In questo modo alleviano vampate di caloreil secchezza vaginalemancanza di desiderio sessuale o problemi per Addormentarsi che determina la fine del cicli mestrualisintomi che possono durare fino a 15 anni.

Baratto e razionamento dei medicinali

Circa un milione di 13 milioni di donne Le donne in menopausa o in premenopausa nel Regno Unito usano la terapia ormonale sostitutiva, secondo il National Institute for Health and Care Excellence (Nice). Una cifra che è raddoppiata in soli cinque anni, afferma l’agenzia.

Tuttavia, uno dei farmaci più popolari e ampiamente utilizzati nel Regno Unito, estrogelHai un problema con l’approvvigionamento. In questa linea, due su tre farmacisti soffrono quotidianamente la carenza di questo gruppo di farmaci, spiega il quotidiano britannico ‘The Guardian’.

Il problema è tale che il quotidiano ‘Daily Mail’ afferma che “le donne più disperate ricorrono baratto di droga nei parcheggi, agli acquisti online da sconosciuti in gruppi facebook e anche a razionamento della ricetta con la famiglia e gli amici.

Avviso di comunità medica

Il comunità medica si è messo le mani alla testa prima di questa pratica in aumento. Marshall assicura a “The Guardian” di comprendere “l’angoscia” che la carenza sta causando nelle donne, ma esorta a non mescolare e abbinare.

Il medico di famiglia Sam Nabli ha spiegato al “Daily Mail” che uno dei problemi da tenere in considerazione riguardo a questi farmaci è che non ci sono solo molte marche, ma anche molti tipi di dosi. “Se hai bisogno, ad esempio, di un antibiotico come l’amoxicillina, la dose è unica e sempre la stessa per una persona adulta, ma nel caso di trattamenti ormonali sostitutivi, le dosi cambiano e si adattano a ciascuna donna”, dice. Questo rende la loro sostituzione più complicata, anche se, se necessario, Nabli consiglia di assumere “preparazioni alternative equivalenti”.

Le donne inglesi vengono in Spagna per farsi curare

Per una maggiore sicurezza, le donne che vogliono prendere terapia ormonale sostitutiva scelgono il turismo medico e vengono in Spagna per comprare medicinali che non trovano nelle farmacie britanniche.

E viceversa: i gruppi di sostegno alla menopausa offrono denaro ai viaggiatori che arrivano nel Regno Unito dalla Spagna per portare farmaci. Lo ha assicurato la direttrice esecutiva e fondatrice del gruppo Latte Lounge, Katie Taylor, ai media inglesi.

“Trasformeremo le donne in corrieri della droga se non stiamo attenti”, ha affermato il parlamentare laburista Carolyn Harris, co-presidente di Task Force britannica per la menopausase la situazione peggiora. Di fronte a tali affermazioni, ha poi indicato di non avere precedenti di atti criminali per ottenere trattamenti ormonali.

Effetti collaterali della sostituzione dei farmaci

Il cambio di trattamento ormonale con il tacchino freddo può causare effetti collaterali in poche settimane: tensione mammaria, mal di testa, nausea e sanguinamento vaginale sono i più comuni. Inoltre, può anche causare disturbi emotivi. Ecco perché Marshall ammette che “è davvero importante che le carenze di approvvigionamento vengano risolte il più rapidamente possibile”.

Il governo attribuisce la carenza al covid

Il governo del primo ministro britannico Boris Johnson si difende dicendo che i problemi di approvvigionamento globale causati dal pandemia del covid Sono dietro la situazione. Il produttore di Oestrogel, Besins Healthcare, ha invece assicurato che sta facendo “tutto il possibile per aumentare l’offerta”, che tra gennaio e aprile di quest’anno è stata doppia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, afferma l’azienda farmaceutica . .

“Chiederò urgentemente un incontro con i fornitori per esaminare i modi in cui possiamo lavorare insieme per migliorare l’offerta a breve e lungo termine”, ha recentemente annunciato il segretario alla salute britannico. Sajid Javid.