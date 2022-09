Perché l’All-Star Game della Premier League è in realtà una grande idea del proprietario del Chelsea Todd Boehly

Todd Boehly si starà chiedendo cosa abbia detto esattamente per dare il via a un tale kerfuffle. Un brouhaha transatlantico come questo è solitamente riservato a qualsiasi britannico che promuove i vantaggi dell’assistenza sanitaria gratuita presso il punto di utilizzo. Tutti i Chelsea presidente, comproprietario e direttore sportivo ad interim avevano suggerito che fosse una partita di calcio di 90 minuti.

Eppure la proposta di un All-Star Game della Premier League ha già pareggiato condanna da parte di artisti del calibro di Jurgen Klopp sedersi accanto all’inevitabile zattera degli XI del Nord e del Sud per far infuriare i sostenitori su e giù per la terra. Se solo avessi aspettato un’altra settimana Todd, è la pausa internazionale in arrivo e il contenuto si sta già esaurendo dopo un fine settimana senza calcio inglese.

Parlando alla conferenza dei leader del pensiero di Salt a New York, Boehly, vestito come un uomo pronto a vendere l’assicurazione sul vulcano alla gente di West London, era forse colpevole di non aver considerato la sua proposta prima di offrirla in una chat davanti al fuoco trasmessa in streaming in tutto il mondo . Ma era un concetto abbastanza semplice, che avrebbe avuto immediata familiarità con la maggior parte del pubblico statunitense. Sicuramente non avrebbe potuto prevedere il campanello d’allarme che sarebbe suonato nel Regno Unito, dove Gary Neville avrebbe presto rinnovato la sua richiesta di un regolatore indipendente dello sport per proteggere il gioco inglese dal “pericolo chiaro e presente” che aveva attraversato il stagno.

“Semplicemente non capiscono e pensano in modo diverso”, ha aggiunto. “Inoltre non si fermano finché non ottengono ciò che vogliono!” A suo merito, ha sicuramente mantenuto il motivo di Jack Ryan in corso in quel particolare tweet. Forse un decennio in più di proprietà di Glazer a Manchester United Neville vede l’influenza maligna degli Stati Uniti in ogni sala del consiglio. Boehly non si è mai reso un uomo facile con cui tenersi calorosamente per la opinionista sin dalla sua ascesa al trono del Chelsea, secondo quanto riferito, offrendo a Thomas Tuchel suggerimenti utili come “firmare Ronaldo” o “giocare un giocatore in più rispetto a tutti gli altri”.

Eppure è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che il campo dell’All-Star sia meno l’atto di un cinico burattinaio con i disegni di una Super League europea e più… un po’ di divertimento. Dopotutto questa è la funzione che svolge per NFL, MLB, NBA, NHL e MLS: una breve tregua dall’intensità del calendario, un momento per abbandonare il commento sfacciato e tornare a una versione più gioiosa di questo sport . Nessuno ha l’idea di un apice sportivo all’All-Star Game. Non è il momento in cui i più grandi si separano dagli altri. Ma è anche un’occasione in cui i giocatori più talentuosi di un campionato assecondano il loro lato creativo come mai prima d’ora, scavando in profondità nella loro scatola di trucchi per i momenti più ridicoli che possono inventare.

Un weekend All-Star come quello dell’NBA è un festival di divertimento, che potrebbe essere facilmente adattato alle esigenze della Premier League. L’era di Ultimate Team e dei film sui supereroi richiede un duello tra calci di punizione James Ward-Prowse e Trento Alexander-Arnold prima Nick Papa e Aaron Ramsdale scendi in campo nella sfida delle abilità del portiere. Assolutamente stupido e posta in gioco decisamente bassa, ci sono poche cose di cui il calcio ha bisogno di più in questa era di crisi permanente e indignazione.

Nessuno si preoccuperà che Giannis Antetoukounmpo si sia storto la caviglia a Salt Lake City il prossimo febbraio perché difficilmente andrà all’inferno per la pelle alla ricerca della vittoria. Si divertirà a giocare a basket con gli amici, alcuni dei quali potrebbero persino giocare in squadre rivali.

Per quanto possa essere difficile da credere per chi è al di fuori dello sport, non esiste una faida di sangue in Premier League che si estende oltre il campo di calcio. Vivere in un ambiente che pochi al di fuori del calcio potrebbero immaginare, lontano dalla propria terra natale Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Ruben Dias stanno per deviare a vicenda perché sono impiegati da diverse squadre di calcio? Non potrebbero davvero sopportare di condividere un campo insieme se non fosse con i colori portoghesi? Anche se, come nota a margine, Nord vs Sud sembra un metodo di selezione di gran lunga inferiore all’approccio della NBA, dove i migliori scelgono il resto e James Harden li guarda entrambi di lato.

E coloro che conoscono bene i calciatori della massima serie pensano che sarebbero rinvigoriti dalla possibilità di vincere gli onori All-Star. Il gioco in sé non sarebbe molto più di un’esibizione glorificata, ma essere nominato in una delle squadre sarebbe un’approvazione squillante per i giocatori in un momento in cui gran parte della Squadra dell’anno PFA è bloccata da artisti del calibro di Kevin De BruyneMohamed Salah e Virgilio van Dijk.

C’è però un’obiezione all’All-Star Game a cui non ci può essere una controreplica. Come ha notato ieri sera Jurgen Klopp, semplicemente non c’è spazio per questo. “Quando trova un appuntamento per quello può chiamarmi”, il Liverpool ha detto il manager. “Dimentica che nei grandi sport in America, questi sport hanno pause di quattro mesi, quindi sono abbastanza felici di poter fare un po’ di sport in queste pause. Nel calcio è completamente diverso”.

In un momento in cui ci sono appena tre infrasettimanali liberi tra gennaio e maggio per il calcio inglese per recuperare i suoi recenti rinvii, va da sé che buttando nel mix un’altra partita, anche un’amichevole che permetterebbe alla maggior parte del campionato di riposare le gambe stanche , sarebbe ridicolo. Eppure respingere l’All-Star Game perché il calendario è un pasticcio è un atto di conservatorismo, difendere uno status quo che inevitabilmente rovinerà la forma fisica dei giocatori negli anni a venire.

Invece di un altro appuntamento fisso, le conversazioni sull’All Star Game dovrebbero portare con sé un dibattito su ciò che vogliamo dal calendario. Se prendiamo in parola Boehly e questo gioco potrebbe portare $ 200 milioni a gocciolare lungo la piramide del calcio, ciò potrebbe non consentire anche qualche riflessione sul futuro della Coppa EFL, che ha continuato a combattere attraverso le trincee di COVIDball perché le leghe inferiori avevano bisogno le entrate delle partite contro le squadre più grandi. Nessuno sembra mai voler guardare, assistere o giocare nel Community Shield. Perché il miglior inizio della nuova stagione non potrebbe essere una celebrazione dei migliori e più brillanti degli ultimi 12 mesi?

Può darsi che nessuna di queste idee funzioni, che l’All-Star Game sia un concetto che è meglio lasciare negli Stati Uniti, come Cadillac, Red Hot Chili Peppers e Big Bang Theory. Ma una cosa che questi giochi fanno in modo affidabile è fare soldi; se ciò potesse essere diretto dall’alto del gioco inglese fino al livello più basso, allora è chiaramente un’idea che vale la pena esplorare.