Perché Inter e Juventus potrebbero scambiarsi punti nella gerarchia del calcio italiano dopo la tesa finale di Supercoppa

Per anni il calcio italiano è stato dominato dalla Juventus. Un ciclo vincente iniziato nel 2011 e che ha portato a Torino nove scudetti consecutivi è stato evidenziato dall’arrivo di Antonio Conte e poi portato avanti alla perfezione da Massimiliano Allegri fino al 2019. Poi qualcosa è cambiato dopo le epoche Conte e Allegri, prima con Maurizio Sarri e poi con Andrea Pirlo in panchina. La Juventus, pur con le difficoltà delle ultime due stagioni, aveva sempre trovato una formula vincente che produceva trofei. Anche la scorsa stagione con Pirlo i bianconeri hanno vinto due trofei: la Supercoppa Italiana contro il Napoli e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta nel maggio 2021.

Nonostante non sia più considerata la più forte della Serie A e le assenze di Federico Chiesa, Matthijs de Ligt e Juan Cuadrado, alcuni hanno comunque favorito la Juve per produrre quella mentalità vincente nella sconfitta di mercoledì ai supplementari contro l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro. E questo è stato messo a tacere al 120′ quando Alexis Sanchez ha approfittato dell’errore di Alex Sandro e ha segnato il gol della vittoria e un momento indimenticabile per i tifosi dell’Inter di tutto il mondo. I tifosi hanno potuto assistere alla prima celebrazione del trofeo per il loro amato club in undici anni, poiché non è stato possibile durante il titolo di Serie A dello scorso anno perché gli stadi erano chiusi a causa di blocchi e restrizioni.

Inzaghi ha vinto la Supercoppa per la terza volta da allenatore, la prima con l’Inter dopo le due con la Lazio. Incredibilmente, tutti e tre i suoi titoli di Supercoppa sono arrivati ​​contro la Juventus, e in ognuna delle tre partite c’è stato un gol dell’ultimo minuto che ha deciso la partita. L’ex tecnico della Lazio è il primo nella storia a battere la Juventus tre volte in finale.

L’Inter ha ora l’opportunità di aprire un ciclo vincente con il primo hardware della stagione. Ci aspettano settimane cruciali con diversi big match di Serie A e gli ottavi di finale contro il Liverpool in UEFA Champions League, tutti in streaming su Paramount+. La Juventus, invece, è in modalità riscatto, raccogliendo i pezzi di un inizio di stagione terribile mentre gareggia per intrufolarsi in uno dei primi quattro posti mentre si prepara per il Villarreal di Unai Emery in Champions League.

I campioni in carica che raccolgono un altro pezzo d’argento mercoledì potrebbero segnalare un possibile cambio della guardia in Italia dopo una corsa dominante negli ultimi dieci anni e più dalla Juventus. Grazie al lavoro dell’ex amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta e del direttore sportivo di lunga data Piero Ausilio, l’Inter ha centrato la maggior parte delle sue scelte fuori dal campo. Una ricostruzione del roster iniziata nel lontano 2017 con Luciano Spalletti e poi con Conte ha portato una mentalità vincente che ha rivoluzionato questo club. In questa stagione Inzaghi è stato intelligente nel migliorare una squadra che la scorsa estate sembrava destinata a peggiorare dopo che Romelu Lukaku e Achraf Hakimi hanno lasciato il club.

Un esempio di come le due squadre possano essersi scambiate di posto è stata la reazione di Leonardo Bonucci al gol di Alexis Sanchez. Quando Sanchez ha segnato il gol della vittoria, il 34enne difensore bianconero, che si apprestava a entrare in caso di calci di rigore, ha perso la calma e ha scatenato un acceso confronto con un membro dello staff dell’Inter per tifo ed è stato multato con 10.000€.

È stata una reazione rovente che potrebbe non essere sembrata normale per un veterano come Bonucci nella foga del momento, ma potrebbe dare un indizio su cosa potrebbe riservare il futuro per un’Inter che è diventata la squadra da battere L’Italia, proprio come lo è stata la Juventus per un intero decennio.