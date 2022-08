Perché inizio a sudare appena esco dalla doccia in estate?

In estateè più comune entrare nel doccia più volte al giorno per sopravvivere calore. Tuttavia, è anche comune tornare a sudore poco dopo. Questo può averne diversi motivi che presenteremo di seguito.

Quando esci dalla doccia, asciuga il corpo strofinando con un asciugamano può farci sudare di nuovo rapidamente a causa dell’attrito. Pertanto, è più consigliato lascia che il corpo si asciughipoiché in questo modo si autoregola il temperatura di forma naturale.

Un’altra raccomandazione è non fare la doccia appena arrivi a casa caldo, o appena finito esercizio. È più favorevole attendere almeno 30 minuti, poiché in tal caso il corpo non sarà in un processo di sudorazione completamente attivo.

A che temperatura devo fare la doccia?

L’ultimo fattore da considerare è il temperatura dell’acqua. Naturalmente, la cosa più ottimale è non fare la doccia con acqua calda; ma, sebbene sia sorprendente, non lo è nemmeno farsi la doccia con acqua molto fredda.

Quando ci facciamo la doccia con acqua fredda, all’inizio proveremo sollievo, ma quando usciamo il corpo si regolerà automaticamente producendo calore, quindi sarà controproducente. Tenendo conto di ciò, è più favorevole da usare acqua calda.