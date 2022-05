Perché il vaiolo delle scimmie colpisce di più gli uomini?

Il scoppio a partire dal vaiolo delle scimmie che è stato rilevato in Spagna Continua così: Salute ha confermato sette positivo e sta studiando altri venti casi sospetti a Madrid, epicentro del rimbalzo in a malattia che è stato sradicato 1980. Al momento, tutte le persone colpite lo sono Uomo e giovani, e il Vice Ministro della Salute della Comunità di Madrid, Antonio Zapatroha riferito che “due catene di trasmissione per modo sessuale tra gli uomini».

Alla luce di questi dati, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il resto delle autorità sanitarie si sono affrettati a riferire che il vaiolo delle scimmie non è un malattia sessualmente trasmissibile né interessa solo il omosessuali. Allora, perché questo gruppo soffre di più per il rimbalzo di questa malattia?

contatto con le mucose

Le persone colpite causano immagini mite o moderare e “stanno tutti bene e nelle loro case, isolato“, ha informato il ministero. La trasmissione di questa affettazione avviene tramite un contatto diretto. Il più comune è tramite vie aereefaccia a faccia, e per un tempo relativamente lungo, indicano le autorità.

Tuttavia, il ministero della Salute di Madrid sottolinea che il contagio è stato causato da contatto con le mucose durante la pratica di rapporto sessuale. In questa linea, il Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti ha ricordato che il vaiolo È stato anche trasmesso attraverso contatto diretto insieme a fluidi corporei infetticome è il saliva. anche con bersagli contaminaticome biancheria da letto o vestiti.

Tenendo conto che il studi su questo focolaio nascenteche gli omosessuali soffrano di più di questa affettazione non ha a ragione specifica. Pertanto, le autorità e gli esperti invitano a non farlo stigmatizzare al Collettiva LGBTI. L’unico modello scientifico è che, al momento, colpisce più gli uomini che le donne.