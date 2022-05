Perché il tuo cane ti segue ovunque? Questo è il motivo

I cani sono i animali più fedeli che esistono. Inoltre, sono tra i più docili e leali che ci siano.

Ecco perché quasi tutti i proprietari di cani li considerano parte della tua famiglia e non esitano a portarli con sé ovunque.

Ma ci sono momenti in cui vogliono lasciarli a casa o possono volere che non li accompagnino, perché non possono andare dove vanno o, semplicemente, perché tutti abbiamo bisogno del nostro tempo di volta in volta. spazioanche se l’azienda è animale.

eccessiva dipendenza

Tuttavia, lì cani assolutamente dipendenti dei loro padroni che soffrono quando sono lasciati a casa: piagnucolano e si deprimono. Soprattutto chi è abituato a stare sempre con chi lo adotta.

I motivi sono semplici: i cani amano i loro padroni. Anche coloro che li maltrattano o li picchiano, ricevono da loro amore incondizionato, che non esitano ad andare con i loro padroni alla fine del mondo senza esitazione. In altre parole, se il tuo cane si aggroviglia tra le tue gambe e ogni volta che guardi in basso lo vedi è perché ama stare vicino a te, ascoltare la tua voce e sentire il tuo tocco.

Protezione e cibo

Inoltre, un cane si sente al sicuro e protetto vicino al suo padrone, indipendentemente da dove ti trovi e da dove vai. E, naturalmente, il fatto che tu soddisfi i suoi bisogni primari – forniscigli cibo e acqua – farà il resto.

Se hai bisogno di rendere il tuo cane più indipendente, dovresti insegnargli i comandi di base, come stare o sedersi. E, soprattutto, devi addestrarlo a essere socievole e interagire con altre persone, cani o animali, in modo che sia un po’ più autonomo e ti permetta libertà di movimento.