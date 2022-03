Perché il PSG sta giocando per la sua stagione contro il Real Madrid dopo la sconfitta dell’ultimo minuto contro l’OGC Nice in Ligue 1

Il Paris Saint-Germain giocherà la sua stagione la prossima settimana in UEFA Champions League dopo che la sconfitta per 1-0 di sabato contro l’OGC Nice in Ligue 1 ha regalato agli uomini di Mauricio Pochettino la seconda sconfitta in campionato in tre partite.

Andy Delort ha segnato un gol nel finale per i padroni di casa di Christophe Galtier all’Allianz Riviera quando il PSG non è riuscito a tirare senza lo squalificato Kylian Mbappe, ma il risultato è stato qualcosa di più dell’assenza della superstar francese.

La squadra di Pochettino è stata compiacente troppo spesso in questa stagione – con o senza Mbappé – e questo è stato un altro piatto che mostra i giocatori dell’argentino in gran parte in linea con la maggior parte della loro forma nazionale in questa stagione.

La differenza tra il PSG in grado di ottenere una vittoria o almeno scappare con un punto è che la maggior parte dei rivali di Championnat non sono la squadra Aiglons ben addestrata che il tattico detentore del titolo in carica ha assemblato.

Il vincitore di Delort potrebbe non essere sufficiente per dare nuova vita alla corsa al titolo qui, ma segna il Nizza come una squadra in grado di spingere più forte il PSG la prossima stagione e potenzialmente sfidare per il titolo.

Nel frattempo, per Les Parisiens, tutto dipende più che mai dalla Champions League e lo scontro del Real Madrid della prossima settimana aveva il potenziale per fare o distruggere la stagione del PSG. Puoi trasmettere in streaming la resa dei conti di mercoledì su Paramount+.

La Ligue 1, nel bene e nel male, è quasi sicuramente assicurata mentre il Nizza ha concluso le sue speranze nella Coupe de France nella capitale poche settimane fa e chiude la stagione imbattuto contro il club della capitale.

Se il PSG dovesse essere eliminato dal Real, questo mandato sarà effettivamente con mesi di anticipo con Mbappe ancora da decidere sul suo futuro e Pochettino quasi certo di essere sostituito come capo allenatore.

Dire che i giganti francesi giocheranno la loro stagione a Madrid non è un eufemismo, ma forse questo gli si addice di più in quanto la pressione e il margine di errore zero spesso producono le loro esibizioni più convincenti.

Pochettino ei suoi giocatori dipendono da questo e non può niente di meno che almeno una ripetizione dell’andata al Parc des Princes il mese scorso.