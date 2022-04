Perché i sogni si verificano e perché abbiamo difficoltà a ricordarli?

La vita è un sogno e i sogni sono sogni. E forse poco altro. Perché anche se la scienza ha cercato di esplorare le ragioni per cui sogniamo, sappiamo ancora molto poco di loro. I processi che li spiegano o il loro significato sono ancora un mistero. Noi stessi, dopo il risveglio, riusciamo a malapena a ricordare, quando lo facciamo, una piccola parte delle immagini e delle situazioni che abbiamo inconsciamente proiettato. E che anche quando sono generati così vividamente che, nel momento in cui vengono prodotti, li confondiamo con la realtà e ci eccitano o ci spaventano.

A volte, alcuni sogni si ripetono nel tempo. Certe visioni sono anche comuni a un gran numero di persone, come quelle che riflettono paure o preoccupazioni, in modo più o meno evidente. Altri, invece, ci sono inspiegabili.

Così, Sappiamo qual è il motivo per cui sogniamo? Nonostante i tentativi di svelare questi fenomeni, non c'è una ragione chiara. Questa indeterminatezza è proprio ciò che nel corso della storia le ha favorito mitizzaredalla cultura popolare alle creazioni artistiche, nello stesso modo in cui ha dato origine tutti i tipi di teorie, più o meno esoterici o romantici, così come quelli derivati ​​dalla psicoanalisi. Tutta una serie di idee che non sono riuscite a far uscire i sogni da quel lato oscuro della nostra esistenza.

il ricordo dei sogni

Quello che sembra essere stato dimostrato più chiaramente è che quelli che possiamo ricordare meglio si verificano nel fase profonda del sonno, nota come REM (dall’inglese Rapid Eye Movement: movimenti oculari rapidi), che possono occupare il 20% del sonno totale in una notte. In quei momenti, le immagini che ricreiamo sono più elaborate rispetto a quelle che possiamo proiettare in altre fasi. Il loro ricordo, che è vissuto in modo diverso in ogni persona, può dipendere da cosa svegliamoci in mezzo a uno di loro. O anche dal intensità delle sensazioni che ci generano.

Secondo uno studio del 2018 della Monash University di Melbourne, in Australia, la chiave sta nel ippocampo. Questo organo cerebrale, responsabile della regolazione delle emozioni e della memoria, potrebbe essere responsabile del non ricordarle. Quando ci addormentiamo, il nostro cervello non si spegne completamente e l'ippocampo è una delle ultime strutture ad entrare in modalità inconscia. Ci sono persone che si "disconnettono" da quest'area un po' più tardi e questo permette loro di ricordare più di quelle immagini oniriche. Ci sono persone che eseguono la "disconnessione" dell'ippocampo un po' più tardi e quindi ricordano un po' di più i loro sogni.

Durante il nostro riposo notturno, l’ippocampo si dedica a setacciare informazioni importanti da ciò che non lo è, cancella le immagini viste durante il giorno ed elimina i dati che non sono importanti per archiviare nella memoria a lungo termine ciò che considera importante. In altre parole, è così concentrato su questo processo di selezione che raramente prestare attenzione al film onirico che stiamo vivendo.