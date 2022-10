Perché i rivenditori stanno per aumentare i prezzi sugli scaffali

Alcuni fornitori minacciano di interrompere le consegne ai supermercati se rifiutano un aumento dei prezzi. Image’in – stock.adobe.com

DECRYPTION – Molti marchi stanno rinegoziando al rialzo i prezzi a cui acquistano determinati prodotti.

Dopo aver resistito per mesi, le catene di distribuzione alimentare hanno ceduto alle pressioni congiunte degli agricoltori, difesi dal loro ministro, Julien Denormandie, e dei produttori agroalimentari. I distributori si stanno preparando a pagare un po’ di più ad alcuni dei loro fornitori e a trasferire questi aumenti sui loro scaffali. Da aprile, agricoltori e produttori hanno visto aumentare i loro costi a causa dell’aumento delle materie prime e degli imballaggi. Per molto tempo i cartelli non hanno voluto sentire nulla: conoscono la sensibilità dei clienti ai prezzi. Dalla fine del primo confinamento i prezzi sono addirittura diminuiti (-0,5% in un anno secondo l’IRI).

Questa posizione non è più sostenibile. Molti brand stanno rinegoziando al rialzo i prezzi a cui acquistano determinati prodotti, senza attendere la prossima trattativa annuale, che dovrà concludersi il prossimo marzo. Tutto contribuisce a far salire i prezzi: i capricci del tempo si sono susseguiti, i raccolti…