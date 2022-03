Per quanto IAG rimbalzi, tecnicamente non c’è nessun posto dove prenderlo

Deutsche Bank, Bank of America e ora Morgan Stanley. Lo avvertono le grandi banche internazionali le cose stanno diventando brutte per le compagnie aeree in un contesto di alta inflazione.

Analisi tecnica LINEA GUIDA ribassista S1 1.5725 S2 1.4595 R1 1.7670 R2 1.8825 Breve termine Medio termine Lungo termine

Non importa se IAG Sale forte, cade, non importa. Intendo con questo quello il valore dovrebbe salire molto, ma molto per lasciare in qualche modo la porta aperta affinché qualcosa inizi a cambiare all’interno della struttura ribassista del sottostante. Si tratta di un valore che puntualmente è capace di rimbalzare prepotentemente nel fervore di qualsiasi notizia (scusa) per poi arrivare a zero.

Attenendosi al brevissimo termine, il valore ha una resistenza nel 1.7670 euro, il divario ribassista settimanale del 1.8335 euro e poi la linea guida ribassista che unisce ciascuno dei massimi successivi per un anno. Questo accade attualmente per circa Due euro. Ma poi abbiamo anche l’ultimo massimo decrescente: i massimi di febbraio nel 2.1360 euro. In breve, il campo è disseminato di una significativa resistenza ai massimi annuali, che è la zona di controllo più importante al momento. E per questo ‘solo’ da rivalutare del 25% dai livelli attuali.

Come diciamo sempre al mercato, dobbiamo comprare la forza, non la debolezza. E comprare IAG è comprare tutt’altro che forza.