Per quanto Grifols rimbalzi nel breve termine, tutto rimane uguale, nulla è cambiato

Dai minimi di dicembre a 15,08 euro, i titoli del produttore di plasmaderivati ​​sono saliti del 15%. È un semplice rimbalzo all’interno di un enorme oceano di fondo ribassista. Niente di più.

Analisi tecnica VALORI IN DISCESA Breve termine Medio termine Lungo termine

Niente cade all’infinito per sempre. Non dimenticarlo mai. Proprio come all’interno di un bottom uptrend abbiamo bisogno di una correzione dei prezzi (fasi di reazione) per continuare a salire, lo stesso accade con i downtrend. Abbiamo bisogno di rimbalzi contro la tendenza per continuare a scendere. Detto questo, non abbiamo una cifra al rialzo, almeno non al momento. Il che non significa che dopo potremo averlo.

Ma in questo momento abbiamo solo un timido rimbalzo all’interno di una chiara tendenza al ribasso sottostante, o primaria. E la prova di ciò è che i massimi e minimi decrescenti si verificano ancora e ancora, oltre al fatto che il valore scende del 50% dai livelli pre-pandemici. Inoltre, anche se rimbalzasse verso la prima importante resistenza (in precedenza supporto), a 18,85 euro (minimi di marzo 2021), qui non sarebbe successo assolutamente nulla. Questo valore deve salire molto per ripensare alla possibilità che la fine dell’attuale fase correttiva sia giunta al termine.