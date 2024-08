Per comprendere meglio : mST o IST, qual è la differenza ?

In questo articolo cercheremo di comprendere meglio la differenza tra le MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili) e le IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili), due termini che spesso vengono usati in modo intercambiabile ma che non sono esattamente la stessa cosa. Parleremo delle diverse IST, dei loro sintomi e diagnosi, del loro trattamento e prevenzione, e infine dell’importanza e del motivo per cui dovrebbero essere sottoposti a screening.

IST e MST : districare i termini

Cosa sono le MST ?

Le MST o Malattie Sessualmente Trasmissibili sono infezioni causate da virus, batteri o parassiti che si trasmettono attraverso il contatto sessuale. Queste malattie includono l’AIDS, la sifilide, la gonorrea e molte altre.

Cosa sono le IST ?

D’altro canto, le IST o Infezioni Sessualmente Trasmissibili, un termine ora preferito dai professionisti della sanità, comprendono la stessa serie di malattie ma evidenzia il fatto che una persona può essere infettata senza necessariamente mostrare sintomi. Con questa distinzione speriamo di invitare all’esame precoce per prevenire la diffusione di queste infezioni. Prima passiamo alle diverse IST.

Le diverse Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST)

Infezioni Batteriche

Le IST più comuni includono infezioni batteriche come la candidosi genitale, la clamidia, la gonorrea, l’infezione da micoplasma e la sifilide.

Infezioni Parassitarie e Virali

Le IST parassitarie includono la tricomoniasi, mentre le IST virali includono l’epatite B, l’herpes genitale, l’HIV e il papillomavirus umano (HPV). Prima di andare oltre, è importante notare che alcune infezioni possono aumentare il rischio di contrarre altre IST.

Dopo aver discusso delle diverse IST, passiamo ora ai loro sintomi e alla diagnosi.

Sintomi e diagnosi delle IST

Sintomi comuni delle IST

I sintomi delle IST variano a seconda dell’infezione ma possono includere disagio durante i rapporti sessuali, perdite anomale o dolorose, rash cutanei o bruciore al momento della minzione.

Come si diagnosticano le IST ?

La diagnosi delle ist viene effettuata attraverso esami del sangue, test urinari o prelievi di tessuto. È fondamentale fare questi test se si sospetta una possibile infezione. Dopo aver parlato dei sintomi e della diagnosi delle ist, parliamo ora del loro trattamento e prevenzione.

Trattamento e prevenzione delle ist

Trattamenti Disponibili per le IST

I trattamenti per le ist variano a seconda del tipo di infezione. Alcune, come l’herpes genitale e l’HIV, non possono essere curate ma i loro sintomi possono essere controllati con il trattamento appropriato.

Prevenzione delle IST

La prevenzione delle ist è la chiave per fermare la loro diffusione. L’utilizzo del preservativo durante i rapporti sessuali è uno dei metodi più efficaci per prevenire le ist.

Ora che abbiamo discusso del trattamento e della prevenzione delle ist, passiamo al tema dello screening.

Screening delle IST : quando e perché ?

L’importanza dello Screening per le IST

Nell’ultimo decennio, c’è stato un aumento significativo dei casi di ist tra i giovani di età inferiore ai 30 anni. Di conseguenza, lo screening regolare per le ist è diventato sempre più importante. Lo screening precoce consente un intervento tempestivo e migliora la risposta al trattamento.

Quando fare lo Screening ?

In caso di molteplici partner sessuali, si consiglia di effettuare lo screening ogni tre mesi. Il test può anche essere fatto su richiesta o se si sospetta di avere contratto una malattia sessualmente trasmissibile.

Gli argomenti discussi in questo articolo evidenziano l’importanza della comprensione, diagnosi precoce e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Ricordiamo che la prevenzione è la chiave per limitare la diffusione di queste infezioni e mantenere una vita sessuale sana e sicura.

