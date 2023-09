Per aiutare i clienti a pagare le bollette quest’autunno 2023 sono state messe in atto diverse soluzioni!

Lidl offre diverse promozioni utili nei suoi negozi quest’autunno. L’obiettivo è ridurre l’importo da pagare alla cassa.

Attualmente stiamo assistendo a molti casi di inflazione Cibo ed energia. Sarà necessario adottare misure di emergenza per preservare il potere d’acquisto dei clienti. Ecco le proposte di Lidl.

Lidl punta ancora sui suoi clienti fedeli

La catena Lidl sta implementando una tecnica di supporto alla potere d’acquisto delle famiglie francesi. Nei suoi negozi vengono offerte varie promozioni e sconti. Va ricordato che la spesa tende ad aumentare notevolmente dall’inizio dell’anno scolastico. Le offerte saranno quindi di grande aiuto per i clienti.

Tra questi promozioni I bonus per il rientro a scuola offerti da Lidl sono di particolare interesse per noi. In effetti, vengono applicati prezzi interessanti per coprire le spese extra, tipiche di questa stagione. Un aiuto che può, almeno, far dimenticare ai francesi l’esistenza dell’inflazione. E naturalmente questa proposta è la migliore rispetto ai marchi concorrenti.

Anche se alcuni clienti possono trovare difficile crederlo, la prezzi offerte nei negozi Lidl sono in effetti allettante. Questo è probabilmente l’unico supermercato in Francia in cui è possibile acquistare un set di tre scatole per il pranzo in vetro a soli 11,99 euro. Il robot da cucina ha un prezzo di 24,99 euro. Mentre il microonde Silvercrest costa 64,99 euro, il grill multiuso Silvercrest viene venduto a 19,99 euro. È inoltre possibile acquistare il trapano/avvitatore a due velocità Parkside a soli 27,99 euro. In Francia non esiste un apparecchio più conveniente di questo.

La proposta è valida anche per prodotti alimentari. Il prezzo dei biscotti M&M’s, Bounty o Twix farà sicuramente la gioia dei più golosi. Il prezzo è di soli 1,95 euro a confezione. Per quanto riguarda le bevande, è possibile acquistare una bottiglia di succo di frutta a 1,89 euro. La marmellata di mele Pom and Co costa 4,49 euro. Inoltre, è previsto uno sconto del 60% sulla seconda confezione di gelato Ferrero Rocher acquistata.

E le carte fedeltà?

Al giorno d’oggi non è più possibile fare acquisti senza utilizzare il carte fedeltà. Questo è un modo molto efficace per ridurre l’importo da pagare. Sono anche gratuiti. Queste carte consentono a chi le possiede di usufruire di molte promozioni speciali. Per il marchio Lidl, abbiamo l’applicazione Lidl Plus. Non è troppo tardi per iscriversi se non si è ancora membri.

Per quanto riguarda il funzionamento, la carta Lidl Plus consente di accedere a vari sconti e promozioni. Ad esempio, il marchio offre ai titolari di carta uno sconto mensile del 5% sugli acquisti. Inoltre, sono a disposizione dei clienti anche dei voucher “gratta e vinci”. Milioni di famiglie hanno già approfittato di questa offerta e stanno pagando meno alla cassa. Iscriviti ora per essere uno di loro.

Le varie tecniche di riduzione dei prezzi offerte da Lidl sono messe in atto per combattere l’inflazione. È il caso dello sconto del 5% sugli acquisti, ma presentando un coupon Lidl Plus. Se in precedenza l’offerta scadeva il 31 agosto, ora è valida fino al 31 ottobre 2023.

Si noti che la carta fedeltà denominata Lidl Plus è sotto forma di codice QR. È personalizzato e deve essere scansionato a ogni pagamento alla cassa. Naturalmente, potete approfittare delle varie promozioni e degli sconti ad ogni viaggio. E sapevate che ora è possibile utilizzare una funzionalità senza carta? È sufficiente richiedere l’accesso al registratore di cassa digitale.

Lidl prevede cambiamenti per contrastare l’aumento dei prezzi

Michel Biero, direttore esecutivo del marchio Lidl, ha fatto alcuni annunci durante la sua apparizione su BFM TV. Il dibattito riguardava l’aumento dei prezzi dell’energia. Secondo lui, il costo dell’elettricità per uno dei negozi del marchio raggiunge i 5000 euro al mese. Si tratta di una cifra enorme per tutti i negozi.

Nel frattempo, il marchio ha intenzione di continuare il suo efficienza energetica. D’altra parte, meno consumi significa meno spese e più buone azioni per l’ambiente. Quindi Lidl sta semplicemente continuando l’azione di risparmio energetico iniziata molto tempo fa. Tutto questo viene fatto per ottenere i migliori benefici per il pianeta, ma anche per l’azienda e i suoi consumatori.

