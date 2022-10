PepsiCo continua a brillare grazie agli aumenti dei prezzi

PepsiCo sta dando il via alla stagione dei rapporti trimestrali con il botto. Per la seconda volta quest’anno, il produttore di patatine e bibite ha alzato le sue prospettive. Gli aumenti di prezzo sono in grado di compensare i cali di volume.

Tanto per le indulgenze

Nonostante un calo dell’1% del volume complessivo di PepsiCo nell’ultimo trimestre (fino al 3 settembre), il produttore di cola e snack ha registrato un aumento delle vendite del 9%. Allora come è possibile? I prezzi netti effettivi sono aumentati del 17% e i consumatori continuano ad accettarlo. Per risparmiare, le persone mangiano meno fuori, ma si concedono a casa, ad esempio con le patatine Lay’s e il succo di frutta Tropicana.

Le vendite totali hanno raggiunto i 21,97 miliardi di dollari con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, anche leggermente superiore all’utile netto di 2,22 miliardi di dollari registrato un anno fa. In Europa, PepsiCo è cresciuta di quasi l’1%. È già il 15° trimestre consecutivo che il produttore di avena Quaker ha battuto le previsioni di profitto e non meno della 20° volta consecutiva che l’azienda ha battuto le previsioni di fatturato, ha calcolato FactSet.

Impostare il tono?

Tale è la soddisfazione che PepsiCo sta ancora una volta alzando le sue previsioni per l’intero anno. A luglio aveva già alzato la previsione di crescita dei ricavi dall’8% al 10%, e ora il rivale di Coca-Cola si aspetta già il 12%. Tuttavia, il gruppo statunitense ritiene che i costi continueranno a crescere nella seconda metà di quest’anno. In risposta, l’azienda accelererà le sue iniziative di controllo dei costi, inclusi imballaggi più piccoli e risparmi sui costi ove possibile.

In qualità di primo gigante del FMCG ad annunciare i risultati trimestrali, il produttore di cola potrebbe dare il tono ai suoi colleghi. In tal caso, sarà una stagione di guadagni festiva per i produttori di marca, nonostante le resistenze dei supermercati. Questi ultimi sostengono che i consumatori stanno optando sempre più per le private label e stanno incoraggiando questa tendenza con campagne pubblicitarie di forte impatto. Resta da vedere se altri marchi si dimostreranno insostituibili come Pepsi e Lay’s.