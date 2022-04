Pep Guardiola sostiene Zack Steffen dopo l’ultimo errore del portiere dell’USMNT: “È un incidente, succede”

LONDRA — Pep Guardiola ha offerto il suo sostegno al portiere della nazionale maschile degli Stati Uniti Zack Steffen dopo un errore costoso che alla fine potrebbe essere costato al Manchester City un posto nella finale di FA Cup.

Con il City già alle spalle del primo colpo di testa di Ibrahima Konate, Steffen è stato troppo lento per togliersi la palla dai piedi dopo un passaggio di John Stones. Sadio Mane fiuta un’occasione e si lancia verso il portiere. Quando Steffen ha preso un tocco per far uscire la palla dai suoi piedi, il suo avversario è scivolato dentro e ha trasformato la palla in porta per dare alla sua squadra un forte vantaggio.

Un altro gol dell’attaccante senegalese – un tiro al volo ben realizzato che ha battuto Steffen sul primo palo – avrebbe infine dato al Liverpool un vantaggio inattaccabile che ha prolungato la serie di disgrazie dell’americano allo stadio di Wembley, dove ha commesso errori nella partita di questa stagione del Community Shield contro il Leicester e la sconfitta in semifinale di FA Cup della scorsa stagione contro il Chelsea.

L’errore di Steffen è arrivato solo sei giorni dopo che il numero uno del City Ederson era stato altrettanto dispettoso sulla sua linea di porta, solo per sfuggire alla pressione esercitata su di lui da Diogo Jota. Ciò aggiunse un senso di crudele ironia al suo errore. Tuttavia, Guardiola ha chiarito che non avrebbe cambiato il suo approccio, il che richiede ai suoi portieri di guidare il gioco di costruzione.

“E’ un incidente, succede”, ha detto il manager del City. “[Ederson] è stato vicino anche nell’ultima partita. Ne abbiamo bisogno [approach] per creare il nostro calcio. Mane era più veloce.

“Certo che dovremmo rivederlo. Usiamo il nostro portiere e possiamo spostarlo in diverse situazioni. Direi che la media, il modo in cui creiamo da lì, le opzioni, può succedere. Zack non vuole farlo. È il calcio, gli attaccanti perdono sempre le occasioni”.

Jurgen Klopp ha sostenuto allo stesso modo Steffen ed era più interessato a lodare Mane, la cui doppietta ha continuato un’impressionante fase di forma nel 2022. Ha già vinto la Coppa d’Africa e si è qualificato per la Coppa del Mondo con il Senegal segnando quattro gol in le ultime quattro partite con il suo club.

“Il primo [Mane] obiettivo, lo adoro”, ha detto l’allenatore del Liverpool, che disputerà la sua prima finale di FA Cup il mese prossimo. “Non mi piace molto il fatto che il portiere riceverà delle critiche per questo. Non si tratta di quello. Zack può fare quello che vuole in quella situazione, come ha fatto Ederson una settimana fa. Se vuoi giocare a calcio, succedono queste cose.

“L’accelerazione di Sadio, la voglia di arrivarci è stata davvero, davvero grande”.

Ciò che è rimasto senza risposta da Klopp e Guardiola, tuttavia, è stata quanta differenza fa il fatto che Steffen stesse giocando la sua prima partita per club dall’ultimo turno di FA Cup, quasi un mese fa. Una cosa è affidare a uno dei migliori portieri del mondo, che gioca in ogni altra partita importante, i passaggi sotto pressione contro la stampa alta di una squadra come il Liverpool. Un’altra è chiederlo a un giocatore che ha giocato solo 21 partite dall’inizio della scorsa stagione.

Guardiola, nel frattempo, ha rivelato che Kevin De Bruyne aveva ricevuto quattro punti di sutura alla caviglia ieri dopo aver subito un infortunio nella vittoria di mercoledì contro l’Atletico Madrid. Nonostante il belga fosse tra quelli in fase di riscaldamento nel primo tempo, non ha avuto la possibilità di aiutare a ribaltare la situazione quando il City ha tagliato i tre gol di svantaggio del primo tempo grazie ai gol di Jack Grealish e, al 90′, di Bernardo Silva .

“Può camminare e correre, ma alla fine se gioca e apre due o tre punti forse lo perdiamo di più”, ha detto Guardiola. “Certo Kevin era in condizione e poteva giocare magari dall’inizio o forse nel secondo tempo. Alla fine non volevo rischiare perché a volte può riaprire durante la partita e prendere un’infezione e prendere molto antibiotici e tempo”.