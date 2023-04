Pazzia per questo specchio di Zara Home perfetto per rinnovare qualsiasi ambiente della tua casa.

Pazzia per questo specchio di Zara Home perfetto per rinnovare qualsiasi ambiente...

Gli specchi sono uno dei complementi d’arredo più importanti che si possano utilizzare in casa, in quanto oltre ad essere decorativi, sono anche molto funzionali e, grazie ai loro riflessi, si può ottenere una maggiore luminosità e un allargamento visivo di qualsiasi spazio. Oggi ti mostriamo uno dei fantastici specchi di Zara Home che sta spopolando nelle vendite per il suo design e le sue caratteristiche. Ti rimarrà impresso e lo vorrai inserire in qualsiasi zona della tua casa… cambierà completamente l’ambiente!

Zara Home presenta nel suo catalogo una vasta gamma di specchi in diverse forme, materiali e dimensioni, un’offerta tra cui senza dubbio troverai quello più adatto per qualsiasi stanza della casa, sempre con design originali e un’ottima qualità-prezzo. Il negozio gallego è uno dei negozi di arredamento con maggiori vendite nel nostro paese e gode di un grande successo anche sui social network.

Specchio di Zara Home, l’oggetto che desidererai avere in casa subito

Si tratta dello Specchio Irregolare Grande, un fantastico specchio di grandi dimensioni dalla forma irregolare molto accattivante, con il profilo nero e rif.9932/106, disponibile sia nei negozi fisici dell’azienda galiziana che nel suo negozio online. Al momento ha un prezzo di 129€.

Questo bellissimo specchio di Zara Home ha tre punti di ancoraggio che ti consentono di posizionarlo sia in orizzontale che in verticale. È importante utilizzare le viti appropriate in base al tipo di superficie (non incluse) e montare le cerniere che sono incluse e si trovano nella parte posteriore.

Realizzato in 80% di fibra di legno a media densità e 20% di vetro, ha un peso di 10,112 kg. Per quanto riguarda le sue misure, sono 110 cm di altezza, 80 cm di larghezza e 2,50 cm di profondità. Una dimensione ideale per diventare il grande protagonista di qualsiasi stanza, sia che tu lo voglia posizionare nel salotto, nella camera da letto, nell’ingresso o nel corridoio… sarà perfetto ovunque!

Uno specchio grande che ti tornerà utile in stanze come il soggiorno per migliorare lo spazio e la luminosità e ottenere risultati spettacolari e un tocco decorativo da rivista che ti incanterà. Non c’è dubbio che questo specchio di Zara Home sia uno di quelli che fanno davvero la differenza e che vale la pena portare a casa, poiché potrai usarlo per moltissimi anni.

4/5 - (8 votes)