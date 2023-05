Pazzia per le scarpe di Mango: eleganti e scontate di 10 euro

Per essere le più stilose del posto e sentirsi al top, non c’è niente di meglio che avere le scarpe Mango che sono davvero eleganti.

Inoltre, sono scontate di 10 euro e disponibili in due colori diversi, così puoi scegliere quello che meglio si abbina al tuo outfit.

Ecco le scarpe Mango davvero eleganti:

Queste scarpe sono davvero eleganti e si adattano perfettamente ad occasioni come matrimoni, comunioni e altri eventi. Hanno una parte in vinile trasparente, un tacco a spillo e una punta di 7 cm.

Sono state disegnate a Barcellona e sono fatte di 52% poliestere e 48% termoplastico, con fodera di 52% poliuretano e 48% termoplastico, la soletta del 83% poliuretano e 17% poliestere e la suola del 100% termoplastico.

Disponibili in due colori eleganti:

Puoi acquistare questi tacchi in due colori differenti. Il nero è molto versatile e si abbina perfettamente con qualsiasi abbigliamento, soprattutto con vestiti da cerimonia, gonne vaporose, jeans e tutto ciò che vuoi per essere sempre all’ultima moda.

Inoltre, sono disponibili in rosa fucsia, un colore speciale e diverso che ti farà risaltare in qualsiasi occasione.

Poiché sono scarpe che possono essere indossate ovunque e hanno tacchi alti, non c’è niente di meglio che alzarsi un po’ e apparire più alta.

Le scarpe della tua vita in offerta:

Puoi acquistare questi tacchi con uno sconto. Se il prezzo è di 35,99 euro, sono stati scontati a 25,99 euro, quindi hai uno sconto del 28%. Acquistando questo capo, risparmierai e potrai usarlo per molte stagioni e mesi dell’anno.

Le taglie disponibili in nero sono 36, 37, 38 e 39. In rosa fucsia, c’è solo la taglia 35. Quindi, se non ti affretti, rischi di perdere l’opportunità di acquistare queste scarpe, che sono molto richieste.

Da Mango puoi trovare questi e molti altri tipi di scarpe, come sandali, scarpe da ginnastica, scarpe aperte o chiuse, per la vita di tutti i giorni o per occasioni speciali come matrimoni. Puoi acquistare questi prodotti in modo molto semplice e comodo. Sono tuoi dal sito web di Mango!

4.5/5 - (12 votes)