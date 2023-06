Pazzia per la borsa shopper di paglia che conquista tutti

Questa primavera-estate ci sono diverse tendenze che non possiamo perdere di vista, come le borse di paglia. Gli esperti di moda ne sono rimasti affascinati e il segreto del loro successo è molto semplice: sono versatili, informali e fresche. Possono essere anche eleganti a seconda del look con cui decidiamo di abbinarle. Nella loro nuova collezione per questa stagione, Parfois ci propone una meravigliosa borsa di paglia per il giorno.

La nuova borsa di paglia di Parfois

Una borsa stile shopper effetto paglia con chiusura a zip e doppia tracolla. La fodera interna in misto lino potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma è qualcosa che apprezziamo molto perché rende la borsa molto più comoda e funzionale. Ad esempio, se la portiamo in spiaggia, evitiamo che tutte le cose che abbiamo dentro si sporchino con la sabbia.

Inoltre, ha una tasca interna con zip. Misura 34 centimetri di altezza x 32 centimetri di lunghezza x 11 centimetri di larghezza. Una borsa della nuova collezione di Parfois di cui sicuramente trarremo molto vantaggio da qui a settembre.

È ideale per andare in ufficio, godersi un aperitivo in terrazza con gli amici, fare una passeggiata… Possiamo creare look informali e casual con essa come protagonista!

Vogliamo proporti alcune idee su come abbinare la borsa come se fossi un’autentica esperta di moda. L’abito bianco in stile boho è molto di moda questa stagione-estate, quindi puoi osare con uno di lunghezza midi e dettaglio di volant sul fondo. Per quanto riguarda le calzature, dei sandali con zeppa sono la migliore opzione per questo outfit.

Il denim è la tendenza più virale della stagione, quindi puoi anche scegliere un vestito in denim. I vestiti camicia sono i protagonisti delle collezioni perché sono molto comodi e versatili, quindi un vestito camicia in denim è un capo che non può mancare nel guardaroba.

Se non vuoi complicarti troppo la vita e optare per un look semplice per il giorno, degli shorts di tessuto fluido saranno i tuoi migliori alleati. Abbinali a un top corto o una maglietta e a dei sandali bassi e sarai perfetta.

La borsa stile shopper effetto paglia la puoi trovare nel negozio online di Parfois a un ottimo prezzo, 27,99 euro. La spedizione a domicilio è gratuita, il che è un grande vantaggio.

