Pazzia per i nuovi cuscini da esterno Lidl: comfort ed eleganza sulla tua terrazza

Goditi la primavera con i comodi e decorativi cuscini da esterno di Lidl

Con l’arrivo della primavera, le temperature iniziano a migliorare rispetto ai mesi precedenti, e in molte zone del paese è già possibile godersi qualche giornata in spiaggia. È quindi il momento perfetto per preparare gli spazi esterni di casa, come terrazze e giardini, in modo da poterne approfittare al massimo durante la stagione primaverile ed estiva. Oggi vogliamo presentarvi alcuni dei cuscini da esterno di Lidl che sono già disponibili nei supermercati tedeschi, ideali per dare al tuo giardino o terrazza un tocco decorativo molto interessante, oltre a garantirti il massimo comfort.

Lidl ha già nei suoi cataloghi di aprile molti prodotti ideali per terrazze, giardini e tutti i tipi di spazi esterni, senza dubbio i più apprezzati in questa stagione dell’anno poiché sono il luogo ideale per trascorrere il tempo libero. La catena tedesca ha successo grazie alla sua proposta di qualità a prezzi bassi che conquista, e conta già più di 600 punti vendita in Italia, numero che continua a crescere con l’apertura di nuovi negozi.

I cuscini da esterno di Lidl che fanno impazzire le vendite

Cuscino per sdraio da giardino con stampa

Questo cuscino è progettato specificamente per le sdraio, con un imbottitura di 8 cm che garantisce comfort e alta qualità. La fodera, stampata con diversi disegni, è realizzata con il 52% di materiale riciclato, ed è resistente a fattori come lo sbiadimento o la rottura dovuti al sole, all’usura o al trascorrere del tempo. Si fissa in modo ottimale grazie a una cinghia regolabile sul retro e diverse cinghie di fissaggio in vari punti. Con dimensioni di 190 x 60 x 8 cm, ha un prezzo di 29,99 euro.

Cuscino per poltrona da giardino con stampa

In questo caso si tratta di un cuscino per poltrona con gli stessi disegni della fodera precedente, con il 52% di materiale riciclato per la fodera e il 76% di materiale riciclato per il tessuto non tessuto. La fodera è resistente agli agenti atmosferici, allo sbiadimento e alle rotture, e ha un’imbottitura di 8 cm che garantisce il massimo comfort. Con dimensioni di 120 x 50 x 8 cm, è disponibile in 4 disegni (antracite, arancione, a righe, verde) e ha un prezzo di 17,99 euro.

Altri modelli di cuscini da esterno di Lidl per ogni esigenza

Cuscino per poltrona da giardino blu/terracotta

Questo altro cuscino per poltrona da esterno è realizzato anch’esso in materiali riciclati e offre una tenuta ottimale grazie alla cinghia sul retro, oltre a essere regolabile grazie ad altre cinghie di fissaggio. È una fodera resistente agli agenti atmosferici, alla rottura e allo sbiadimento, con un’imbottitura morbida di 4 cm e un orlo decorativo. Con dimensioni di 120 x 50 x 4 cm, ha un prezzo di 14,99 euro.

Cuscino per seduta reversibile

In questo caso si tratta di uno cuscino per sedie, un design reversibile che è stampato da un lato e liscio dall’altro, quindi potrai ottenere il massimo risultato. Ha dettagli come la linguetta decorativa, imbottitura di 3 cm, tenuta ottimale con lacci laterali e fodera con cerniera. Con dimensioni di 38 x 42 x 3 cm, ha un prezzo di 7,99 euro.

Cuscino per sdraio da giardino blu/terracotta

Se hai sdraio nel tuo giardino o terrazza e vuoi renderle molto più comode, questo cuscino è perfetto per raggiungere il tuo obiettivo, un cuscino con una tenuta efficace grazie a una cinghia regolabile sul retro e a diverse cinghie di fissaggio. Realizzato con materiali riciclati, ha un’imbottitura di 4 cm, un orlo decorativo e un’alta resistenza. Con dimensioni di 190 x 60 x 4 cm, ha un prezzo di 27,99 euro.

