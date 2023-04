Pazzia con la tenda dell’outlet Ikea di cui hai bisogno per questa estate nella tua casa

Gli store svolgono un ruolo molto importante in casa, sia a livello decorativo che funzionale, poiché è indubbiamente indispensabile poter coprire le finestre ogni volta che lo desideri per filtrare la luce naturale e impedire sguardi indiscreti che possano vedere cosa succede all’interno della tua casa. Oggi ti mostriamo una tenda da sole del outlet di Ikea che sta spopolando nelle vendite grazie a delle caratteristiche incredibili che forse non avevi mai visto prima in una tenda da sole e che la renderanno un elemento essenziale nella tua casa se decidi di prenderla… sarai entusiasta di scoprirlo!.

Ikea propone nel suo vasto catalogo una vasta gamma di tende da sole, tende, pannelli e altre opzioni per coprire le finestre e lasciarle visibili ogni volta che vuoi, opzioni con diverse caratteristiche, stili e budget, quindi troverai sicuramente la soluzione più adatta in ogni caso, sia che si tratti di una casa o di uffici e attività commerciali.

La tenda da sole wireless di Ikea che sta spopolando

Si tratta della Tenda da sole intelligente wireless KADRILJ, una innovativa tenda da sole che puoi alzare o abbassare comodamente dal divano grazie al suo telecomando, regolando in ogni momento la posizione esatta in cui vuoi tenerla, con altre caratteristiche come il fatto che il suo tessuto traslucido evita i riflessi di luce sullo schermo, sia della TV che dei computer, ecc. Attualmente è quasi a metà prezzo nel outlet del negozio svedese con un prezzo finale di 99 euro (inizialmente costava 169€).

Caratteristiche della tenda da sole wireless di Ikea

Questa fantastica tenda da sole wireless di Ikea filtra la luce in modo che non sia fastidiosa, al tempo stesso impedisce che dall’esterno si possa vedere cosa succede nella tua casa. Il pacchetto di vendita include un telecomando, un ripetitore, una batteria per il telecomando, una batteria ricaricabile e un caricabatterie. Per attivare le sue funzioni wireless, è necessario collegare il ripetitore a una presa a non più di 10 metri dalla tenda da sole, altrimenti non avrebbe portata.

Per motivi di sicurezza infantile, la tenda da sole non ha corde, la controlli esclusivamente con il telecomando, e non può essere tagliata per adattarla alle misure di cui hai bisogno, in questo caso 140 cm di larghezza e 195 cm di lunghezza. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua realizzazione, il tessuto è composto per l’83% da poliestere riciclato e il 17% da nylon, mentre le barre superiore e inferiore sono in alluminio anodizzato.

Consigli per la manutenzione e la pulizia

È molto importante tenere presente che per pulire questa tenda da sole wireless di Ikea dovrai passarle un piumino o un panno, mai metterla in lavatrice, lavarla a secco o utilizzare candeggina su di essa.

