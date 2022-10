Paura della ‘tripleemia’, l’epidemia congiunta di covid, influenza e virus sinciziale

Questo lunedì, il nuovo ‘consulente’ della Salute, Manuel Balcellslaureato in Medicina, lo aveva già avvertito: possiamo aspettarci un inverno “complicato”. Epidemiologicamente parlando, per la coincidenza dell’influenza, del coronavirus e di altri virus, come il sinciziale.

La tua preoccupazione non è banale. ‘The New York Times’ parla già di un ‘triplicemia‘, unendo le due epidemie dello scorso inverno – il influenza e coronavirus– con infezioni infantili da RSV, o virus sinciziale.

È un comune infezione polmonare nei neonati e nei bambini piccoli, che causa infiammazione e congestione nei bronchioli del polmonesebbene la maggior parte dei casi sia lieve e di solito si risolva entro due o tre settimane senza trattamento.

Paesaggio “sconosciuto”.

“Siamo in un territorio sconosciuto”, dice al quotidiano americano Andrew Read, microbiologo della Pennsylvania State University. “La maggior parte dei casi di tutti e tre i virus sarà probabilmente lieve, ma insieme possono far ammalare milioni di americani e sopraffare gli ospedali”, avvertono gli esperti di salute pubblica.

“Stiamo vedendo che tutto torna forte”, ammette la dott.ssa Alpana Waghmare, esperta di malattie infettive al Fred Hutchinson Cancer Center e medico al Seattle Children’s Hospital.

RSV è altamente contagioso e di solito è trasmesso più frequentemente nel asili nido e scuole, a causa dello stretto contatto tra i bambini. Si stima che il 90% dei bambini sarà stato infettato dal virus respiratorio sinciziale durante i primi due anni di vita.

Tuttavia, nonostante si verifichi normalmente nei bambini, il virus respiratorio sinciziale può colpire persone di tutte le età. In generale, le infezioni da virus respiratorio sinciziale negli Stati Uniti si verificano durante il autunno, inverno o primavera.

Sebbene non esista un trattamento specifico per l’infezione da virus respiratorio sinciziale, gli analgesici, come il paracetamolo o l’ibuprofene, possono aiutare con febbre e dolore, proprio come accade con covid e influenza. È anche importante bere liquidi per prevenire la disidratazione e alleviare la tosse.

Più covid in Catalogna

Negli ultimi tempi sono aumentati i casi diagnosticati di covid sette giorni fino a 5.723 positivi, ma invece diminuiscono leggermente quelli ricoverati con coronavirus, passando da 540 a 521 ricoverati in ospedale questo martedì, mentre restano stabili le terapie intensive, con 17 critici, riferisce Efe.

Nell’ultima settimana, fino a domenica scorsa, sono stati diagnosticati 5.723 casi, rispetto ai 5.121 della settimana precedente, che rappresenta una crescita dell’11%.

Secondo i dati aggiornati martedì dal Sistema Informativo per la Sorveglianza delle Infezioni in Catalogna (SIVIC), i ricoverati negli ospedali sono leggermente diminuiti, da 540 a 521, dopo che nella seconda settimana di ottobre si è registrata una notevole crescita di 100 pazienti su sette giorni.