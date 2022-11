I pasticcini salati con spalla di maiale e porri caramellati sono un piatto tradizionale della Galizia. Sono molto gustosi perché sono fatti con il famoso lacón gallego, che è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori prodotti di qualità.

Questo prodotto viene curato con una tecnica speciale che si tramanda di generazione in generazione da oltre tre secoli. Per questo motivo, è diventato l’ingrediente protagonista delle famose tapas spagnole servite nei tapas bar più prestigiosi della Spagna.

D’altra parte, nelle case galiziane questo alimento viene utilizzato anche per realizzare varie preparazioni tradizionali per il periodo natalizio o per qualsiasi altra celebrazione, come mini torte o quiche.

Per preparare questi deliziosi bocconcini di spalla di maiale e porri caramellati consigliamo di utilizzare il pane avanzato per la sua consistenza leggermente più asciutta. Allo stesso modo, utilizzare porri o cipolle caramellate avanzate da un secondo piatto.

La lonza di maiale stagionata mantiene intatte le sue proprietà nutrizionali. La carne di maiale è nota per essere una delle fonti più ricercate di proteine animali grazie al suo elevato valore biologico. È ricco di vitamina B12, il cui consumo regolare favorisce lo sviluppo del sistema muscolare. Contiene inoltre potassio, zinco e calcio, che rafforzano le ossa e stimolano le funzioni cerebrali. Scoprite come preparare questa ricetta leggendo le istruzioni passo passo!

Ingredienti