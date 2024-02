Desideri viaggiare nel mondo senza preoccuparti dei soldi? Vuoi godere delle migliori offerte e prodotti di Lidl? Sogni di vivere una straordinaria e indimenticabile avventura? Se hai risposto di sì a queste domande, allora sei fortunato, perché Lidl ti offre l'estrazione di un premio incredibile. Presta attenzione perché solo ora puoi partecipare a la grande estrazione di Lidl e vincere un viaggio del valore di 10.000 euro

Il Viajometro: la grande estrazione di Lidl

Il Viajometro è un concorso organizzato dal negozio online di Lidl, che ti offre l'opportunità di vincere fantastici premi acquistando sul loro sito web. Il concorso rimarrà attivo fino alle 23:59 del 03/09/2024, a meno che Lidl non decida di modificare la data con 15 giorni di preavviso e lo comunichi in questi termini e condizioni. Tutte le partecipazioni effettuate fino alla data di chiusura dell'estrazione saranno valide.

Quali premi posso vincere con la grande estrazione di Lidl

I premi che puoi vincere sono i seguenti:

Una carta regalo di Viajes El Corte Inglés del valore di 10.000 euro, che potrai utilizzare per 5 anni e in più di un viaggio se lo desideri. Potrai scegliere la destinazione, la data, la durata e l'alloggio che preferisci, senza limiti né restrizioni. Per concorrere a questo premio, devi solo accettare le regole di partecipazione e di protezione dei dati e fare acquisti nel negozio online Lidl. Per ogni acquisto che effettui, otterrai due partecipazioni extra, fino a un massimo di 12. In altre parole, con il primo acquisto avrai 2 partecipazioni, con il secondo 4, con il terzo 6, e così via fino al sesto acquisto, con il quale avrai 12 partecipazioni. Dal settimo acquisto in poi, non otterrai più partecipazioni per questo premio.

L'estrazione per questo premio sceglierà un solo vincitore, ma saranno anche selezionati 10 supplenti. Il sistema informatico li selezionerà in base all'ordine di arrivo e sostituirà il vincitore o la vincitrice se non soddisfa i requisiti di queste basi o se decide di non accettare il premio e/o rinunciarvi. Se nessuno soddisfa i requisiti di partecipazione, il premio potrebbe non essere assegnato.

Uno dei 1.000 buoni sconto di 50 euro da spendere nel tuo negozio Lidl preferito. Questi buoni potranno essere riscattati in qualsiasi supermercato Lidl Spagna attraverso l'App Lidl Plus, dove troverai le migliori offerte e prodotti di qualità. Per concorrere a questo premio, devi anche accettare le regole di partecipazione e di protezione dei dati. Ogni partecipante potrà vincere solo un buono sconto e tutti i partecipanti avranno la stessa probabilità di vincere, indipendentemente dal numero di ordini effettuati nel negozio online. I buoni saranno riscattabili solo per acquisti superiori a 50 euro effettuati dal 23/09/2024 al 31/10/2024.

Per facilitare il download dell'App Lidl Plus e il riscatto dei buoni sconto, se risulti vincitore o vincitrice di uno di essi, riceverai un'email con un link per scaricare l'App e il buono sarà salvato automaticamente nel tuo account quando effettuerai l'accesso. Se hai già scaricato l'App Lidl Plus, dovrai solo fare clic sul tuo buono digitale e sarà applicato direttamente alla tua App.

I vincitori e le vincitrici dei buoni sconto saranno scelti in modo casuale dal sistema informatico e davanti a un notaio, il 16/09/2024, tra tutte le persone che partecipano fino al 03/09/2024 alle 23:59. Non ci saranno supplenti per questo premio.

Come posso partecipare a Il Viajometro?

Partecipare a Il Viajometro è molto facile e divertente. Devi solo seguire questi passi:

Vai al sito web di Il Viajometro: www.lidl.es/viajometro e compila il modulo con i tuoi dati personali e la tua email. Accetta le regole di partecipazione e di protezione dei dati e sarai automaticamente inserito nell'estrazione.

Accetta le regole di partecipazione e di protezione dei dati e sarai automaticamente inserito nell'estrazione. Effettua acquisti nel negozio online di Lidl dal 04/09/2023 al 03/09/2024 . Per ogni acquisto che effettui, otterrai una partecipazione extra all'estrazione. Più acquisti fai, più possibilità avrai di vincere.

. Per ogni acquisto che effettui, otterrai una partecipazione extra all'estrazione. Più acquisti fai, più possibilità avrai di vincere. Controlla il tuo saldo di partecipazioni sul sito web de Il Viajometro e scopri le sorprese che ti aspettano. Ogni tot numero di partecipazioni, potrai accedere a un premio sicuro, come un buono sconto, un prodotto gratuito o un'esperienza esclusiva.

Cosa aspetti a partecipare a Il Viajometro?

Non perdere questa opportunità unica di partecipare all'estrazione più incredibile di Lidl. Devi solo andare sul sito web de Il Viajometro, compilare il modulo e iniziare a fare acquisti nel negozio online di Lidl. Hai fino al 03/09/2024 per accumulare possibilità di vincere e iniziare a sognare.

Puoi trovare tutte le informazioni e le regole de Il Viajometro su www.lidl.es/bbllviajometro. Se hai qualche domanda, puoi contattare il servizio clienti di Lidl al numero 900 958 311 o all'indirizzo email [email protected].

Non esitare e partecipa a Il Viajometro, l'estrazione che migliora i tuoi acquisti e ti offre il viaggio della tua vita.