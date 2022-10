Parole vincenti: gli allenatori più stimolanti

Tutti questi tecnici hanno qualcosa di speciale, come se fossero stati toccati dalla bacchetta magica del carisma. Tuttavia, Può un allenatore aspirare a ispirare i suoi giocatori senza essere aragonese, Guardiola o Zidane? Xesco Esparesperto di alte prestazioni, autore di libri come ‘Giocare con il cuore’ e formatore di allenatori, ha ben chiaro: “Certo. Non solo possono, ma devono, perché fa parte della loro responsabilità. Gli allenatori devono assumere due ruoli, continuamente intrecciati, come quello di ‘manager’ sportivo e quello di capogruppo. In entrambi i casi puoi imparare”.

In primo luogo, devono sapere che motivare non è la stessa cosa, che sarebbe legato a un obiettivo a breve termine come un gioco o una sessione di allenamento, che stimolante, più orientato al lungo termine e associato a determinati obiettivi o i valori. “Per me, ciò che ispira di più è lottare per una sfida molto grande, che all’inizio può sembrare persino impossibile. Il compito dell’allenatore è convincere i giocatori a farlo fatica, lavoro e crescita può essere raggiunto. E anche far loro vedere che sono migliori di quanto loro stessi credano”sottolinea Espar, campione di Lega e d’Europa come allenatore di pallamano del Barça.

Un lavoro da coach che non deve essere qualcosa di puntuale, ma costante attraverso il suo esempio – deve essere il primo a convincersene – e la comunicazione, che può essere sotto forma di colloqui collettivi, video, conversazioni individuali, una cena e anche un ‘ rabbia’ in un determinato momento. “L’allenatore deve vedere in ogni momento cosa farà reagire la squadra ed essere consapevole di quale strategia funziona meglio con ogni giocatore”, commento. Perché, in definitiva, i tre aspetti chiave che devono essere padroneggiati quando ci si allena nella categoria più alta sono tattica, preparazione fisica e psicologia. “Un giocatore ispirato e motivato è in grado di alzare il livello di talento che utilizza. Se è ‘collegato’, usa tutto il suo talento; se non lo è, si accontenta della metà”. E se undici giocatori in campo usano tutto il loro talento e hanno un’idea di gioco comune, sono sicuramente inarrestabili.