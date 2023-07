Parigi: Ikea sfrutta la Senna e consegna i suoi clienti in barca!

L’aumento del prezzo dei carburanti non è vantaggioso per le aziende che hanno parte della loro attività nel settore dell’e-commerce. Infatti, queste aziende devono ora adattarsi e trovare nuove alternative per garantire le diverse consegne quotidiane ai loro clienti. Oggi è il marchio Ikea che ha sorpreso i francesi consegnando loro via nave attraverso la Senna. Questo metodo di consegna ha numerosi vantaggi e può essere utilizzato in modo sostenibile per combattere il cambiamento climatico. Per capire meglio questa nuova logistica, vi proponiamo di seguito il motivo per cui Ikea ha scelto di consegnare i suoi clienti via nave.

Perché hanno optato per questo metodo?

Durante la pandemia di COVID-19, la consegna online ha avuto un forte aumento. Infatti, il commercio elettronico ha conosciuto una forte espansione negli ultimi due anni in tutto il mondo. Ikea fa parte di quelle aziende in Francia che hanno potuto beneficiare di questa espansione. Il marchio svedese è noto per sviluppare prodotti piuttosto originali e agevolare il compito di tutti i suoi consumatori. Inoltre, l’azienda mira a ridurre la sua impronta ambientale delle sue attività per combattere il cambiamento climatico.

Ikea ha optato per questo metodo per agevolare la consegna a domicilio riducendo al contempo l’inquinamento. Attraversando la Senna in nave, può emettere 5 volte meno CO₂ di un’auto che funziona a carburante.

Una logistica originale e più economica

Questa logistica di consegna è piuttosto originale. Infatti, è raro vedere un’azienda oggigiorno che decida di effettuare il suo processo di consegna tramite nave all’interno di una città. Inoltre, è un metodo molto economico, poiché non spenderanno più tanti soldi per il carburante. Inoltre, dopo che i diversi pacchi hanno attraversato la logistica fluviale, vengono successivamente trasportati ai diversi punti di ritiro grazie a veicoli elettrici.

Con più di 455 ordini al giorno, la capitale francese consente a Ikea di raggiungere il suo obiettivo di riduzione dell’impronta ambientale. Oltre 300.000 km vengono risparmiati ogni anno scegliendo questo metodo piuttosto originale e vengono trasportate 35 casse mobili al giorno attraverso il fiume. Inoltre, è un metodo di consegna più sicuro, poiché il rischio di rottura è minore.

Una buona alternativa per evitare i congestionamenti parigini

Al fine di affrontare le congestioni parigine e rispettare i diversi termini di consegna, questo metodo è molto comodo. Attraversando la Senna, i diversi pacchi Ikea possono essere consegnati più facilmente grazie a questa soluzione. Inoltre, il marchio può ora offrire più slot di consegna a domicilio nella regione dell’Île-de-France.

La regione sostiene questo progetto per la strategia regionale del trasporto merci e della logistica. Con questo metodo di consegna, Ikea aumenterà i suoi diversi slot di consegna a domicilio al giorno, indipendentemente dalle dimensioni dei loro pacchi.

Entro il 2026, la regione dell’Île-de-France e il marchio svedese hanno trovato un accordo per fluidificare ulteriormente il traffico sulla Senna.