Pantaloni metallizzati: la tendenza che diventerà virale anche quest’inverno

Non molto tempo fa, i capi metallici erano riservati esclusivamente ai look da sera. Tuttavia, le regole del mondo della moda sono cambiate molto negli ultimi anni, e questa stagione, i pantaloni metallizzati fanno tendenza nello street style. Sono il sostituto dei jeans E anche se possono sembrare molto difficili da combinare, con alcuni accorgimenti è possibile creare look spettacolari. I pantaloni metallizzati si abbinano meravigliosamente a capi basici, come una maglia o una T-shirt bianca, perché sono un capo versatile come nessun altro. Si possono indossare con un camicia in popeline bianco BershkaSe non vi dispiace rischiare quando si tratta di vestirvi e siete alla ricerca di un look di tendenza, che ne dite di questi pantaloni rosa metallizzati della nuova collezione autunnale di Bershka? Sono in stile paracadute e realizzati in 68% cotone, 29% poliestere e 3% elastan. Sono perfetti con un top nero o un maglione bianco e scarpe da ginnastica. I pantaloni hanno un prezzo di 39,99 euro e sono disponibili nelle taglie da 32 a 44.

AsosPer un’occasione speciale, come la festa di Capodanno, Asos ha in collezione questi pantaloni blu a gamba dritta. Con questi pantaloni metallizzati effetto pelle sarà impossibile passare inosservati: sarete la reginetta del ballo! A vita alta e con uno spacco sul retro, meritano di essere i protagonisti indiscussi del look, quindi abbinateli a colori neutri come il nero. I pantaloni costano 45,95 euro e si possono trovare dalla taglia 32 alla 46.

Desigual ha anche i suoi pantaloni metallizzati nella sua collezione autunnale. Questi pantaloni larghi con effetto metallizzato sono realizzati al 90% in poliestere e al 10% in poliuretano. A vita alta e in oro con finitura lucida, sono molto lusinghieri perché allungano visivamente le gambe e stilizzano la silhouette. Indossateli con un maglione e dei mocassini per un look da tutti i giorni. I pantaloni costano 99,95 euro e sono in vendita nel negozio online di El Corte Inglés.

Come potete vedere, avete molti pantaloni metallizzati tra cui scegliere e un mondo di possibilità quando si tratta di combinarli. Sono ideali per essere indossati tutti i giorni e per le occasioni speciali.

